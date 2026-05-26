"เพชร" ทวงบุญคุณภท.ที่ส้มส่งให้มีอำนาจแบบชาตินี้ทำเองไม่ได้ ขอเป็นการแก้อำนาจ-ที่มาองค์อิสระ-สว.

"กรุณพล" ซัด "ภราดร" ถ้าสำนึกบุญคุณพรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบชาตินี้ทำด้วยตัวเองไม่ได้ บอก ขอค่าตอบแทนเป็นการแก้ไข รธน. เรื่องอำนาจและที่มาองค์อิสระ-สว. อัด ถ้าง่ายๆ แค่นี้ยังทำให้ไม่ได้ ก็เลิกสำนึกบุญคุณพรรคส้ม มันน่าละอายมากกว่าน่าภูมิใจ
เมื่อวันที่ (26 พฤษภาคม) นายกรุพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ระบุว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงิน มีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้ม ว่า สำนึกบุญคุณพรรคส้มที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งหัวหน้าพรรคและลูกพรรค แต่ไม่เคยคิดจะตอบแทนอะไรคืนมา มีแต่โกหก ปลิ้นปล้อน อ้างว่าทำตาม MOA แต่พอให้โหวตตัดอำนาจ สว.กลับยุบสภาหนี ให้แก้รัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้ประชาชน แก้ไขที่มาองค์กรอิสระ ก็ไม่เคยทำตามที่อวดอ้าง กลับยังยืนยันจะรักษาไว้ซึ่งอำนาจที่หวังกินรวบแบบเบ็ดเสร็จในรัฐธรรมนูญที่ตนเองบรรจงเขียนใหม่เอง
นายกรุณพล ระบุอีกว่า เรายอมรับว่าการตัดสินใจในวันนั้นที่เลือกพรรคน้ำเงินเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและป้องกันทางตันทางการเมืองที่อาจนำไปสู่การรัฐประหาร เป็นเรื่องที่จะติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิต และมันมีผลทำให้สีน้ำเงินและองคาพยพเติบโต สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้และก้มหน้ารับชะตากรรม แต่จะเป็นพลังให้เราทำงานให้หนักขึ้น ทำงานเชิงความคิดให้ดีขึ้น เพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงการกินรวบประเทศ การใช้เงินเพื่อเข้าสู่อำนาจ และถอนทุนคืนจากโครงการต่างๆที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชน
“ถ้าท่านรัฐมนตรีสำนึกและรู้สึกว่าพรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบที่ชาตินี้ทำด้วยตัวเองคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ก็อยากจะขอค่าตอบแทนความดีครั้งนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหมวดอำนาจและที่มาขององค์อิสระ หมวดที่มาและอำนาจของ สว. หมวดอำนาจและการตรวจสอบของภาคประชาชน ง่ายๆ แค่นี้ ถ้ายังทำให้ไม่ได้ ก็เลิกสำนึกบุญคุณพรรคส้ม 3 เวลาก่อนและหลังอาหารอย่างที่กำลังทำอยู่เถอะ มันน่าละอายมากกว่าน่าภูมิใจ” นายกรุณพล ระบุ