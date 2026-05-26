กสม.ประณามคนร้ายสวมฮิญาบยิงตร.-ทารกเจ็บ ภรรยาเสียชีวิต ไร้มนุษยธรรม จี้ล่าตัว-เพิ่มมาตรการป้องกัน

กสม.ประณามเหตุคนร้ายสวมฮิญาบยิงตร.-ทารกเจ็บ ภรรยาเสียชีวิต ชี้โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม จี้เร่งจับผู้กระทำผิด-เพิ่มมาตรการป้องกัน
วันนี้(26พ.ค.)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ ประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กทารก
กรณีเหตุสะเทือนขวัญที่กลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมฮิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรยะหริ่งรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนภรรยาเสียชีวิตในรถขณะอุ้มลูกที่ยังเป็นทารก และทารกได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 โดย
กสม. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าว และขอประณามการกระทำอันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจ ยอมรับไม่ได้ และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
กสม. ยืนยันว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ โดยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ร่วมกันปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเยียวยาความเสียหายทั้งต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย