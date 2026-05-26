“นันทนา-สุนทร” จี้ ซิโน-ไทย รับผิดชอบสภาน้ำรั่วซ่อมก่อนหมดประกัน ชี้โยงรบ.เลยเงียบ-จนท.ขออย่าอภิปราย

“นันทนา-สุนทร” แท็กทีม จี้ ซิโน-ไทย รับผิดชอบสภาน้ำรั่ว บี้ เร่งซ่อมก่อนหมดประกัน ก.ค.นี้ อัด สภาฯรั่วเหมือน รธน. ตั้งคำถามเพราะผู้รับเหมาโยงรัฐบาล เรื่องเลยเงียบกริบหรือไม่ลั่น แฉ เจ้าหน้าที่โทรขอร้องอย่าอภิปราย
วันที่ (26 พฤษภาคม) เวลา 13.15 น. ที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. พร้อมด้วยนายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ สว. แถลงกรณีน้ำท่วมอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดย น.ส.นันทนา กล่าวว่า ตลอด 1 ปี 9 เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นตน นายสุนทร หรือคนอื่น ๆ ที่พยายามจะปรึกษาหารือเรื่องการหารอยรั่ว ปัญหาต่าง ๆ ในสภาแห่งนี้ มักถูกเจ้าหน้าที่โทรมาขอว่าไม่อภิปราย ไม่หารือได้หรือไม่ ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ สื่อมวลชนมีการรายงานกันเยอะ แต่พอตนจะมาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก แต่กลับไม่มีการเปิดให้มีการปรึกษาหารือ ซึ่งอาคารแห่งนี้มีมูลค่าสูง เป็นหน่วยงานราชการที่ใหญ่ที่สุด แต่เรากลับรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตเลยเพราะไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมเมื่อไหร่ หรือฝ้าจะถล่มตอนไหน จึงอยากเรียกร้องให้ผู้รับเหมา ซึ่งมีการรับงานกันไปเรียบร้อยแล้วว่าผู้รับเหมาจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรในเรื่องของการก่อสร้าง หากบอกว่าเป็นเรื่องของการออกแบบ ก็ต้องมีการปรับแก้ก่อนการก่อสร้าง แต่เมื่อก่อสร้างไปแล้วผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ
“ดิฉันมองว่าอาคารรัฐสภาแห่งนี้มีรูรั่ว เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่มีรูรั่วมากมาย แต่กลับไม่มีใครที่พยายามจะพูดถึง หรือผู้รับเหมาบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติในนี้จึงไม่มีการออกมาพูดให้เห็นปัญหาของเรื่องราวของอาคารรัฐสภา ทั้งที่มีชีวิตผู้คนอยู่มากมาย ย้ำว่าขอเรียกร้องให้ผู้รับเหมาออกมารับผิดชอบ รวมถึงผู้บริหารในอาคารแห่งนี้ก็ต้องออกมาพูดด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาฝนรั่ว ฝ้าถล่ม และขยะต่าง ๆ อย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่กลับเงียบกริบไม่สื่อสาร ในเรื่องที่ไม่ควรจะส่งเสียง” น.ส.นันทนา กล่าว
ด้านนายสุนทร กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นสถาปนิก ตนรู้สึกเป็นกังวล เพราะอย่างที่ทุกท่านทราบข่าว แล้วมีผู้ใหญ่ออกมาบอกว่าน้ำไม่ได้ท่วม น้ำขังเฉย ๆ และขยะก็เป็นการบิ๊กคลีนนิ่ง แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ ซึ่งที่ตนเป็นห่วงคือหากไม่ยอมรับหรือรับฟังข้อมูลแค่บางส่วนก็จะเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนแบบเสียเปล่า เพราะจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ตรงจุด ตนไม่ได้อยากมองว่ามีฝนตกแล้วขยะลอย แต่เป็นเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
“ประกันของรัฐสภากำลังจะหมดในเดือนกรกฎาคม ทำไมที่ผ่านมาสองปีไม่ได้รับการซ่อมแซม ต้องรอให้หมดประกันแล้วเราจึงค่อยจ่ายเงินเรียกช่างมาหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น บันไดหนีไฟไม่ได้มาตรฐาน มีปัญหา แสงสว่างไม่เพียงพอ อยากให้แก้ไข และอยากให้ท่านรับฟังอย่างรอบด้านเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ขออย่าให้รัฐสภาเกรงใจผู้รับเหมามากเกินไป แต่ขอให้ทำในสิ่งที่ควรจะทำ” นายสุนทร กล่าว