"ภราดร​" ​เผย​ พ.ร.บ.โอนงบฯ ​69 ได้แค่​ 20,000 ล้าน​ ส่วนเงินกู้ 4 แสนล้านเพิ่งใช้ทำไทยช่วยไทยพลัสฯ โครงการเดียว

"ภราดร" เผย พ.ร.บ.โอนงบฯ 69 ได้แค่ 20,000 ล้าน เหตุมีบางโครงการผูกพันงบประมาณไปแล้ว ส่วนเงินกู้ 4 แสนล้าน เพิ่งขอใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการเดียว เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้น
วันที่ 26 พ.ค.เมื่อเวลา 12.50 น. นายภราดร ปริศนานัทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับสำนักงบประมาณ กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำขอใช้งบฯ ใน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ของหน่วยงานต่างๆ หลังจากที่เฟสแรกเพิ่งอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้ว ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการขอโครงการใดเข้ามา เนื่องจากเพิ่งผ่านไปเพียงโครงการเดียว ซึ่งต้องรอนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางกลับจากต่างประเทศก่อน เนื่องจากต้องเสนอให้กับคณะกรรมการการกรองโครงการที่มีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
นายภราดร ยังปฏิเสธว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ไม่ได้มีการพูดถึงการทำคำชี้แจงส่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท มีแต่เพียงการหารือนอกรอบ โดยเรื่องกล่าวนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจะทำร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ
ส่วนความคืบหน้าในการเสนอ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ปี 2559 ได้จำนวนตัวเลขเท่าใดนั้น นายภราดร กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังไม่เห็นรายละเอียดแต่คาดเดาว่าจะได้ราว 20,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีการประเมินไว้
ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลตั้งใจทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณจะได้จำนวนมากกว่านี้ รวมไปถึงตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ไม่โอนงบประมาณกลับมาเพราะอะไร นายภราดร ยอมรับว่า มีเงื่อนไขว่าแบบใดโอนได้หรือไม่ ซึ่งหากโครงการใดมีการผูกพันงบประมาณไปแล้วก็ไม่สามารถโอนงบประมาณได้