"ภราดร​" ​เผย​ พ.ร.บ.โอนงบฯ ​69 ได้แค่​ 20,000 ล้าน​ ส่วนเงินกู้ 4 แสนล้านเพิ่งใช้ทำไทยช่วยไทยพลัสฯ โครงการเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภราดร​" ​เผย​ พ.ร.บ.โอนงบฯ ​69 ได้แค่​ 20,000 ล้าน​ เหตุ​มีบางโครงการผูกพันงบประมาณไปแล้ว​ ส่วนเงินกู้ 4 แสนล้าน เพิ่งขอใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการเดียว เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้น


วันที่ 26 พ.ค.เมื่อเวลา​ 12.50 น.​ นายภราดร​ ปริ​ศ​นาน​ั​ท​กุล​ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะกำกับสำนักงบประมาณ กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำขอใช้งบฯ ใน พ.ร.ก.กู้เงิน​ 4 แสนล้านบาท​ ของหน่วยงานต่างๆ หลังจากที่เฟสแรกเพิ่งอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้ว​ ว่า​ ขณะนี้ยังไม่มีการขอโครงการใดเข้ามา​ เนื่องจากเพิ่งผ่านไปเพียงโครงการเดียว ซึ่งต้องรอนายเอกนิติ​ นิติ​ทัณฑ์​ประภาศ​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางกลับจากต่างประเทศก่อน เนื่องจากต้องเสนอให้กับคณะกรรมการการกรองโครงการที่มีนายลวรณ​ แสงสนิท​ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง​


นายภราดร​ ยังปฏิเสธว่า​ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ไม่ได้มีการพูดถึงการทำคำชี้แจงส่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท มีแต่เพียงการหารือนอกรอบ โดยเรื่องกล่าวนายปกรณ์​ นิลประพันธ์​ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจะทำร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐ​กิจ​

ส่วนความคืบหน้าในการเสนอ พ.ร.บ.​โอนงบประมาณ​ ปี 2559 ได้จำนวนตัวเลขเท่าใดนั้น นายภราดร​ กล่าวว่า​ ขณะนี้ตนยังไม่เห็นรายละเอียดแต่คาดเดาว่าจะได้ราว 20,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีการประเมินไว้

ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต​ว่าหากรัฐบาลตั้งใจทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ​จะได้จำนวนมากกว่านี้ รวมไปถึงตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ไม่โอนงบประมาณกลับมาเพราะอะไร​ นายภราดร​ ยอมรับว่า​ มีเงื่อนไข​ว่าแบบใดโอนได้หรือไม่ ซึ่งหากโครงการใดมีการผูกพันงบประมาณไปแล้วก็ไม่สามารถโอนงบประมาณได้

