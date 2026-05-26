"วราวุธ" หนุน กนอ.จับมือ ศธ.-อว.เชื่อมโยงการศึกษา มุ่งยกระดับทักษะแรงงานไทย รองรับรถ EV โตเร็ว
วันที่ 26 พ.ค.69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทาง การช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) แบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบ
โดยในส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือ ปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคต โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา โดยมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่น การเขียนโค้ด (Coding) และ การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากระบบของรถ EV มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาปเดิมที่เน้นเรื่องลูกสูบหรือเครื่องกรอง แต่ในรถ EV จะประกอบด้วยมอเตอร์ ไดนาโม และระบบไฟฟ้าเป็นหลัก
นายวราวุธ กล่าวว่า ได้นำร่องโครงการ Sandbox สุพรรณบุรี เชื่อมโยงการศึกษาสู่ตลาดงาน สำหรับการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม รมว.อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำโครงการ Sandbox ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่าง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการ เมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในบริษัทต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันที นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้จัดตั้ง กนอ. Academy ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ (Up-skill) และปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) ให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่
ทั้งนี้ หากคนงานรายใดต้องการพัฒนาทักษะตนเองเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนผ่านการนิคมอุตสาหกรรมได้โดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะมีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่อไป