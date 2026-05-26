ครม.อนุมัติลักษณะเหรียญที่ระลึก 100 ปีวันสวรรคตพระมงกฎเกล้าเจ้าฯ และ 100 ปีวันประสูติเจ้าฟ้าเพรชรัตนฯ

ครม.อนุมัติหลักกการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพรชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ. .... และ 2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ รวม 3 ชนิด ได้แก่ 1) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิดราคาสามหมื่นบาท ประเภทขัดเงา 2) เหรียญกษาปณ์เงินชนิดราคาหนึ่งพันบาท ประเภทขัดเงา และ 3) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทรวงวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองเสือป่าและลูกเสือไทย อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระเบียบวินัยและความรักในชาติบ้านเมืองแก่เยาวชน ทรงเป็นกวีเอกและ นักอักษรศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งวรรณคดีไทยและการละครสมัยใหม่ นับเป็นวาระโอกาสสำคัญ
2. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดง ผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพรชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ที่พระองค์ทรงได้ประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัย มูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์อุปถัมภ์ คณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงรับค่ายลูกเสือเพชรรัชต์และสโมสรเนตรนารีเพชราวุธในพระอุปถัมภ์ พระองค์ทรงรับอุปถัมภ์งานสืบสานต่อจากพระบิดา ซึ่งกระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามรูปแบบที่นำความกราบบังคมทูลประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 ในโอกาสดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าคณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติหลักการของร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวได้ และจะตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ต่อไป