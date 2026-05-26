รัฐบาลเดินหน้าบทบาทไทยบนเวทีโลก หนุนวาระ “น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ

รัฐบาลเดินหน้าบทบาทไทยบนเวทีโลก หนุนวาระ “น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชูบริหารจัดการน้ำเป็นฐานสำคัญความมั่นคงอาหาร–คุณภาพชีวิตประชาชน ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ และร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุมระหว่างประเทศ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติความมั่นคงด้านน้ำ ความมั่นคงทางอาหาร การรับมือภัยพิบัติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ และร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018–2028 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24–28 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ร่างปฏิญญาดังกล่าวสะท้อนทิศทางความร่วมมือของประชาคมโลกในการเร่งขับเคลื่อนวาระน้ำ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาล การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำด้านน้ำ การระดมเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ดาวเทียม ระบบเฝ้าระวัง และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
นางสาวลลิดา กล่าวว่า สำหรับถ้อยแถลงของไทย จะเน้นย้ำว่า “น้ำ” เป็นรากฐานของชีวิต เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ไทยมุ่งยกระดับการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลก ซึ่งจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่กัน พร้อมสะท้อนความพยายามของไทยในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม คุณภาพน้ำ และผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยี งบประมาณ และความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร และการผลิต พร้อมเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือภัยพิบัติ
“รัฐบาลมองว่าน้ำไม่ใช่เพียงทรัพยากรธรรมชาติ แต่คือพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิตประชาชน ตั้งแต่รายได้เกษตรกร ความมั่นคงทางอาหาร ไปจนถึงการรับมือภัยพิบัติ การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะยืนยันบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในประชาคมโลก และนำความร่วมมือระหว่างประเทศกลับมาต่อยอดการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม” รองโฆษกฯ กล่าว