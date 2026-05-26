กกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบ ปชน.เหตุพาดพิงองคมนตรี ดูข้อเท็จจริงมีมูลหรือไม่ ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรค

เลขาฯ กกต.เผยความคืบหน้าคำร้องขอให้ยุบพรรคประชาชน เหตุหัวหน้าพรรคโพสต์-ให้สัมภาษณ์ปมแก้ภัยแล้งพาดพิงองคมนตรี ชี้อยู่ในขั้นตอนธุรการ เร่งตรวจข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายมีมูลหรือไม่ ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียม ส่วนคดีฮั้ว สว. คาดเข้าที่ประชุมต้นเดือนหน้า เริ่มนับถอยหลัง 90 วัน
วันนี้( 26 พ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อ กกต. ขอให้ยุบพรรคประชาชน จากกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง และอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
นายแสวง ระบุว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้ว ซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้น เข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามา และจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ส่วนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 10 กว่าเรื่อง แต่เมื่อมีเรื่องเข้ามา จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่ หากเห็นว่ามีมูล ก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า การดำเนินการของนายณัฐพงษ์ ถือว่าเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่ และ กกต. จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริง ทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้อง ซึ่ง กกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกัน ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ และเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้
เมื่อถามย้ำว่า การที่หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนเพื่อยกเลิกอำนาจและบทบาทขององคมนตรี ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับสถาบันฯ เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ เลขาฯ กกต. กล่าวว่า ในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ และบางอย่างเป็นประเด็นข้อกฎหมาย จึงขอไม่ตอบในเรื่องนี้
นอกจากนี้ นายแสวง ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตเลือกตั้ง (ฮั้ว) สว. ว่า ขณะนี้คณะกรรมการ กกต. กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานฯ ส่งไปให้ คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า และเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมแล้ว ก็จะเริ่มนับกรอบเวลา 90 วันที่ กกต. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย