'พริษฐ์' สวน 89 สว.ประณาม "เท้ง" พาดพิงระบอบสีน้ำเงิน จับตาอีก 1 เดือน กกต.ส่งฟ้องคดีฮั้ว สว.หรือไม่

'พริษฐ์' สวน 89 สว. ประณาม 'ณัฐพงษ์' ชวนสังคมจับจาคดีฮั้ว สว. 229 ราย โยงแกนนำพรรคใหญ่ จี้ กกต. เร่งส่งศาล ชี้หลักฐานหนาแน่นแล้ว ยกคำพิพากษาศาลในอดีตเคยตัดสินจากแชทไลน์แลกคะแนน
วันนี้ (26 พฤษภาคม) ที่อาคารรัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่มี สว.จำนวน 89 คน รวมตัวกันแถลงข่าววิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาชนที่กล่าวพาดพิงถึงระบอบสีน้ำเงินนั้น ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้สังคมจับตากรณีการรวมตัวของ สว. อีกกลุ่มหนึ่งจำนวนกว่า 130 คน ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่ 16 ของ กกต. โดยคณะไต่สวนชุดดังกล่าวมีมติเสนอให้ กกต. ส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลรวม 229 คน ในกรณีการฮั้วการเลือกตั้ง สว. บุคคลกลุ่มนี้ประกอบด้วย สว.กว่า 130 คน รวมถึงเครือข่ายพรรคการเมือง รัฐมนตรี และนักการเมืองระดับชาติต่างๆ รวมอีกกว่า 90 คน
นายพริษฐ์ระบุว่า กกต. จะต้องพิจารณาตัดสินใจภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากนี้ ว่าจะมีมติส่งเรื่องให้ศาลดำเนินคดีตามข้อเสนอของคณะไต่สวน หรือจะมีมติยกคำร้องและพับคดี หลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนคณะไต่สวนประกอบด้วย ชุดตัวเลขบนบัตรลงคะแนนที่เป็นชุดเดียวกันจำนวนมากซึ่งขัดแย้งกับความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ หลักฐานการนัดหมายรวมตัว การเดินทางร่วมกัน เส้นทางการเงิน และการว่าจ้าง
นายพริษฐ์ประเมินว่าเป็นพยานหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอสำหรับการส่งเรื่องให้ศาลพิจารณา เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคดีหมายเลขแดงที่ 53/2568 ในอดีต ที่ กกต. เคยมีมติส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาและศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิด โดยอาศัยเพียงหลักฐานข้อความสนทนาเพื่อแลกคะแนนระหว่างบุคคล 2 คนในแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้น
นายพริษฐ์ระบุว่า หาก กกต. มีมติไม่ส่งเรื่องไปยังศาล จะก่อให้เกิดข้อครหาและทำให้สังคมตั้งคำถามว่า การตัดสินใจดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่กรรมการ กกต.จำนวน 4 จาก 7 คน ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งจาก สว. ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสำนวนคดีนี้หรือไม่