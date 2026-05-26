“พิพัฒน์” ยอมรับ เลื่อนประชุม ครม.สัญจรหาดใหญ่ เหตุพิจารณาหลายเรื่องไม่ทัน แต่ยันไม่ยกเลิก

“พิพัฒน์” ยอมรับ เลื่อนประชุม ครม.สัญจร ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เหตุพิจารณาหลายเรื่องไม่ทัน รอนายกฯ กลับมาตัดสินใจ คาดเลื่อนออกไป 1 เดือน
วันที่ 26 พ.ค.เมื่อเวลา 11.00 น.ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เปิดเผยว่า วันนี้มีการพิจารณาประชุมเลื่อน ครม.สัญจร ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะตอนนี้เราศึกษาหลายเรื่องยังไม่ทัน โดยเมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ก็จะนำเรื่องนี้เรียนกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะขอเลื่อนออกไป 1 เดือน โดยเบื้องต้นได้หารือกับสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์
เมื่อถามย้ำว่าขอเลื่อนออกไปก่อน ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า แค่เลื่อนออกไปก่อน แต่ระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรี เมื่อท่านเดินทางกลับมาก่อน
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ ราชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ได้มีการแจ้งคณะรัฐมนตรี เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.สงขลา ออกไปก่อน เนื่องจากยังมีข้อมูลบางเรื่อง บางโครงการที่ยังส่งมาต้องได้รับการตรวจสอบ และดำเนินการอยู่นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ ต้องรอให้ครบก่อน แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไร