จับตา 27 พ.ค.ศาลนัดฟังพิพากษาคดี “วีระ สมความคิด” ฟ้อง 12 ป.ป.ช.ปกปิดข้อมูลคดีนาฬิกาหรูบิ๊กป้อม

จับตา 27 พ.ค. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 นัดฟังคำพิพากษาคดี “วีระ สมความคิด” ฟ้อง 12 ป.ป.ช. ปมปกปิดข้อมูลคดีนาฬิกาหรู “พล.อ.ประวิตร” หลังเจ้าตัวทยอยถอนฟ้องกรรมการที่เป็นเสียงข้างน้อยและเห็นควรให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ขณะบางจำเลยเตรียมฟ้องกลับหากคดีถึงที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้( 27 พ.ค.)ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 นัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการ ป.ป.ช. รวม 12 คน กรณีกล่าวหาว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
คดีดังกล่าว นายวีระยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2567 โดยศาลรับไว้พิจารณาเป็นคดีดำ อท.95/2567 มีจำเลยรวม 12 ราย อาทิ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธาน ป.ป.ช. รวมถึงกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เกี่ยวข้องรายอื่น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังยื่นฟ้อง นายวีระได้ทยอยถอนฟ้องจำเลยหลายราย หลังทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในคดีนาฬิกาหรู
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง ให้เปิดเผยข้อมูลสำนวนคดีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร แก่นายวีระอย่างเป็นทางการ แต่มีเงื่อนไขให้ปิดทับชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน ขณะที่นายสุชาติและนางสุวณาเป็นเสียงข้างน้อย เห็นควรเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
แหล่งข่าว ป.ป.ช. กล่าวว่าว่า ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ทนายความของนายสุชาติและนางสุวณาได้นำบันทึกรายงานการประชุม ป.ป.ช.มาแสดงต่อศาล แต่ขณะนั้นนายวีระยังไม่ถอนฟ้อง จนศาลมีคำสั่งยกฟ้องทั้งสองรายในเวลาต่อมา จึงตั้งข้อสังเกตว่า การทยอยถอนฟ้องจำเลยหลายรายหลังศาลประทับรับฟ้อง อาจสะท้อนถึงความผิดปกติของการใช้สิทธิทางกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อคดีมีความเกี่ยวพันกับช่วงเวลาการเลือกประธาน ป.ป.ช. คนใหม่ ขณะที่จำเลยบางราย เช่น นางสาวสุภา ปียะจิตติ และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ศาลไม่อนุญาตให้นายวีระถอนฟ้อง
อย่างไรก็ตามหากศาลมีคำพิพากษาคดีดังกล่าวถึงที่สุด จำเลยบางรายเตรียมดำเนินคดีกับนายวีระและผู้เกี่ยวข้องกลับทันที เนื่องจากเห็นว่าเป็นการฟ้องคดีโดยมีเจตนากลั่นแกล้งและทำให้เสียชื่อเสียง ถือเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องตนเองเช่นกัน