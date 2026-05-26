‘พิพัฒน์’ งง "เท้ง" บอก ภูมิใจไทยเป็นเอเยนต์ระบอบสีน้ำเงิน โยนถามคนพูดเอง

‘พิพัฒน์’ มึน ไม่เข้าใจหลัง ‘ณัฐพงษ์’ ซัดภูมิใจไทยเป็นเอเยนต์ระบอบสีน้ำเงิน โยนถามเจ้าตัวเอง
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายการเมืองมีการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินมองเรื่องนี้อย่างไร นายพิพัฒน์ ได้ร้อง ฮึ ก่อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่า หมายความว่ายังไง ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าระบอบสีน้ำเงินเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ก็ไม่เป็นไร การเมืองก็เป็นเรื่องปกติ ฝ่ายบริหารทำตามหน้าที่ของเรา ฝ่ายค้านเขาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขา เขาก็ไม่มีอะไรไปบอกประชาชนว่าเขาทำอะไรบ้าง ซึ่งในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ หน้าที่แต่ละกระทรวงต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเพียงแค่เอเยนต์ของระบอบสีน้ำเงิน นายพิพัฒน์ ถามผู้สื่อข่าวว่า อะไรนะ ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำอีกรอบ ก่อนที่นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ไม่เข้าใจ ต้องไปถามคนที่ให้สัมภาษณ์เอง