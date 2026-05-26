เลขา ครม.เตรียมยื่นเอกสารชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงิน ต่อศาล รธน.ก่อนเส้นตายวันนี้

เลขา ครม.เตรียมยื่นเอกสารชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงิน ต่อศาล รธน.ก่อนครบกำหนด 7 วันในวันนี้ หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
วันนี้(26 พ.ค.) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ว่า คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน และกฤษฎีกา ทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะจัดส่งวันนี้ เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด 7 วัน โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
ขณะที่ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ร่างคำชี้แจงดังกล่าวตนได้ส่งไปแล้ว ซึ่งจะเป็นร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวม ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
ด้านนายนพดล เภรีฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า ร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทานเรียบร้อยแล้ว