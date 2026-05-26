“พิพัฒน์” เผยรอประเมินความพร้อม ครม.สัญจรสงขลา ไม่ปิดทางเลื่อนประชุม ย้ำต้องดูแผนจัดการน้ำ-ผลกระทบแลนด์บริดจ์ คาดกรอบศึกษาชัดเจนใน 90 วัน ด้านเลขา ครม.ย้ำยังคงกำหนดเดิม เลื่อนวันหรือไม่รอนายกฯ กลับมาก่อน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องของการเลื่อนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา ช่วงต้นเดือนมิ.ย. ออกไปหรือไม่ว่า ตนขอดูรายละเอียดก่อน ซึ่งต้องดูว่าการเตรียมการมีความพร้อมขนาดไหน
เมื่อถามว่าในพื้นที่จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมกัน โดยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ หากมีข้อสรุปออกมาเช่นไรก็จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบอีกครั้ง ก่อนกล่าวต่อว่าหากยังไม่พร้อมนั้น ก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปเล็กน้อย เพื่อให้มีความพร้อมที่สุด
ส่วนได้พูดคุยกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับความคืบหน้าในผลกระทบโครงการแลนด์บริดจ์ แล้วหรือไม่ นายพิพัฒน์ ระบุว่า ยังไม่ได้พูดคุยกันเนื่องจากนายเอกนิติ ติดภารกิจต่างประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่ามีระยะเวลาศึกษา 90 วัน ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการรถไฟ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการลงพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่เรื่องสำคัญมากคือการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2569 ที่ถือเป็นการประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลอนุทิน 2 ว่า ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม ส่วนจะมีการเลื่อนวันหรือไม่ ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการปฎิบัติราชการที่ต่างประเทศก่อน