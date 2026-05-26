"รุทธพล" โยนกลาโหมเคลียร์ปมฟ้อง "ฮุน มาเนต - ฮุนเซน" สั่งยิง BM21 ถล่มปั๊มน้ำมันศรีสะเกษ ยธ.ยังไร้ข้อมูล-ไม่มีมติ

"รมว.ยุติธรรม" โยนกลาโหมเคลียร์ปมฟ้อง "ฮุน มาเนต - ฮุนเซน" สั่งยิง BM21 ถล่มปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษ อ้าง ยธ. ยังไร้ข้อมูล-วงประชุมยังไม่มีมติ
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีฟ้อง ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภา และรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา กรณีสั่งยิงจรวด BM21 ใส่ปั๊มน้ำมันที่ จ.ศรีสะเกษ ในช่วงเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาเมื่อเดือน ก.ค.2568 ว่า ต้องไปถามกระทรวงกลาโหมในเรื่องของรายละเอียด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้ ซึ่งที่ผ่านมาที่มีการประชุมยังไม่ได้มีมติใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สื่อข่าวพยายามสัมภาษณ์ พล.ต.ท.รุทธพล ในประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา รวมถึงประเด็นสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อเหตุรายวัน รวมถึงล่าสุดที่มีเหตุปะทะในจังหวัดยะลา พล.ต.ท.รุทธพล บอกเพียงสั้นๆว่า“ เดี๋ยวค่อยคุยกัน” หลังจากนั้นได้ขึ้นตึกบัญชาการไปรอประชุมคณะรัฐมนตรีทันที