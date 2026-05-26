"ประเสริฐ" ห่วงเด็กไทยสมาธิสั้นเพราะติดคลิป ดันเป็นวาระเร่งด่วนจ่อคุมเกณฑ์อายุเข้าแพลตฟอร์ม!

รมว.ศึกษาฯ ห่วงเด็กไทย "สมาธิสั้น" เพราะติดคลิปสั้น-โซเชียล ดันเป็นวาระเร่งด่วนจ่อคุมเกณฑ์อายุเข้าแพลตฟอร์ม หวังเด็กไทยกลับมาเป็นเด็กมีคุณภาพในอนาคต
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมีเดียมาก ทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลง ว่า เป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้ เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆ เรื่องนี้ไม่โทษเด็ก และไม่โทษแพลตฟอร์มใด ตนคิดว่าเป็นความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป โดยการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดูไว้ 2 ทาง โดยเราได้ศึกษาตัวแบบของประเทศอื่น ซึ่งเราพบว่าในเด็กเล็กที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่จะต้องมีการปกป้อง ส่วนในเด็กโต จะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างถูกต้อง และมีการเรียนรู้เรื่องเอไอ 2 สิ่งนี้เป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไป ในการปกป้องเด็กเด็กและพัฒนาความรู้ให้เด็กโต ทั้งนี้ ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ซึ่งเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และให้เล่นโซเชียลอย่างเหมาะสม
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าวันนี้มีสื่อที่อันตรายเข้ามาในโซเชียล ซึ่งเยาวชนได้เสพสื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการมีความกังวล จึงมีนโยบายเอาศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกัน โดยจากนี้จะต้องพูดคุยกับเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เรื่องอายุในการเข้าดู เป็นต้น