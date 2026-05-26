"รุทธพล" แจง "ทักษิณ" ชวดถอดกำไล EM เหตุไม่เข้าเกณฑ์ 3 ข้อ

รมว.ยุติธรรม ย้ำ "ทักษิณ" ไม่เข้าเกณฑ์ปลดกำไล EM 3 ข้อ คือเรื่องความเจ็บป่วย การประกอบอาชีพ และที่บ้านต้องไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะขอพระราชทานอภัยโทษ และปลดกำไลอีเอ็มว่า มีหลักเกณฑ์อยู่ 3 เรื่อง คือ ความเจ็บป่วย การประกอบอาชีพ และอีกเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือ ภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ซึ่งในข้อ 1 และข้อ 2 ก็ไม่เข้าเกณฑ์ ไม่น่าที่จะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไลอีเอ็มได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 3 กรณี ซึ่งใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเคสนึงที่ได้ปลดกำไลอีเอ็ม แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ