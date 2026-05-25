"อธิบดีพวง" เข้ม 3 "งานทะเบียนราษฏร์" อุดช่องโหว่แก๊งทุจริต จับตา "บัตรสีชมพูต่างด้าว-ซ้ำซ้อนสัญชาติชนกลุ่มน้อย-สมรสอำพราง"

"อธิบดีพวง" เข้ม 4 แนวทางฯ 3 งานทะเบียนราษฏร์ อุดช่องโหว่ขบวนการทุจริต จับตา "บัตรสีชมพู" หลังพบการสร้างตัวตนบุคคล/เพิ่มชื่อแรงงานต่างด้าว เข้าข่ายทุจริตสูง สั่งสอบข้อเท็จจริงการอยู่อาศัยอย่างละเอียด ป้องสวมตัว เคส "บุคคลซ้ำซ้อน" สั่งรัดกุมตามมติครม. ปี67 เร่งรัดให้สัญชาติ "ชนกลุ่มน้อย"ภายใน 5 วัน ป้องสวมสิทธิ/ปลอมแปลงเอกสาร งาน"จดทะเบียนสมรส" ให้สอบความสัมพันธ์-การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริง ป้องรับจ้างสมรสอำพราง ย้ำ! ห้ามปฏิเสธคำร้องทุกกรณี
วันนี้ (25 พ.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนกลาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อม "สังคายนา" ระบบทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน
ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์
นายทะเบียนกลาง ได้สั่งการและกำชับแนวทางปฏิบัติงานใน "4 ประเด็นหลัก" เพื่อป้องกันช่องโหว่การทุจริตอย่างเร่งด่วน ได้แก่
1. การสร้างตัวตนบุคคลและการเพิ่มชื่อแรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการอยู่อาศัยอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการสวมตัว
2. กรณีบุคคลซ้ำซ้อน ต้องเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ที่เร่งรัดการให้สัญชาติกลุ่มน้อยภายใน 5 วัน โดยต้องป้องกันการสวมสิทธิและการปลอมแปลงเอกสาร
3. การจดทะเบียนสมรส ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันขบวนการรับจ้างสมรสอำพราง
และ 4. การจัดการเรื่องร้องเรียน ต้องไม่ปฏิเสธการรับคำร้องของประชาชนเด็ดขาด แม้เอกสารยังไม่ครบถ้วน โดยต้องชี้แจง บันทึก และเร่งรัดดำเนินการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักการบริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน (Service Mind)
ปค. ยังได้ พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
1. การรวบรวมแนวปฏิบัติด้านงานทะเบียนและหนังสือเวียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. การปรับปรุงระบบ Call Center 1548 โฉมใหม่ เพิ่มเจ้าหน้าที่และแยกสายบริการอย่างชัดเจน ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สอบถามข้อกฎหมายหรือระบบคอมพิวเตอร์ และประชาชนที่สอบถามขั้นตอนหรือเอกสารประกอบ
และ 3. ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไปยังนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตทันที เมื่อพบธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเพิ่มชื่อ การจัดทำบัตรประชาชนครั้งแรก หรือการสมรสกับบุคคลต่างด้าว
มีรายงานว่า ในการประชุมประจำเดือน ของหน่วยขึ้นตรง กรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2569 เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. นายนฤชา สั่งการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน
ให้ ทุกฝ่ายทะเบียน เน้นย้ำไปที่ การให้สัญชาติและสถานะบุคคลทางทะเบียน รวมถึงป้องกันการกระทําความผิด
"ให้ดําเนินการเรื่องสัญชาติด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการพิจารณาสถานะบุคคล การเพิ่มชื่อ การย้ายเข้า - ออก และการให้สัญชาติไทย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการดําเนินงานอย่างละเอียดรัดกุม"
หากพบความผิดปกติหรือมีข้อสงสัย ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งมายังกรมการปกครองทราบ ทันที
ยังกําชับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน สัญชาติ ต้องตรงไปตรงมา ยึดหลักกฎหมาย ไม่เรียกรับผลประโยชน์ โดยเด็ดขาด
ให้กวดขันการอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียนขั้นตอน ระยะเวลา รักษาวินัยและจรรยาบรรณของนักปกครอง
"หากพบการกระทําทุจริต ให้ความช่วยเหลือผู้กระทําผิด จะดําเนินการทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุด".