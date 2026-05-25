รัฐบาลโวปชช.เชื่อมั่น “ไทยช่วยไทย พลัส” แห่ลงทะเบียนทะลุ 23.7 ล.คน ร้านค้าผ่านแล้ว 9.8 แสนราย

รองโฆษกรัฐบาล เผย ประชาชน และ ร้านค้าเชื่อมั่น “ไทยช่วยไทย พลัส” แห่ลงทะเบียนทะลุ 23.7 ล้านคน ร้านค้าผ่านตรวจสอบแล้วกว่า 9.8 แสนราย
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพิ่มกำลังซื้อ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 23,755,197 คน โดยเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส จำนวน 18,012,406 คน และผู้ลงทะเบียนใหม่จำนวน 5,742,791 คน
ในจำนวนผู้ลงทะเบียนใหม่ มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 5,357,641 คน คิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของผู้สมัครใหม่ทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ที่ 385,150 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 384,975 คน และมีผู้เคยทำผิดเงื่อนไขในโครงการคนละครึ่ง จำนวน 175 คน
ด้านการลงทะเบียนร้านค้า พบว่า มีร้านค้า Whitelist จากโครงการคนละครึ่ง พลัส เดิม จำนวน 977,296 ราย โดยในจำนวนนี้ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้ว 449,087 ราย และอยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (T&C) จำนวน 528,209 ราย
ขณะเดียวกัน มีร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มเติมอีก 12,117 ราย โดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 5,245 ราย แบ่งเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 4,524 ราย และอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไข 721 ราย
ส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วรวมทั้งสิ้น 982,541 ราย แบ่งเป็นร้านค้าที่พร้อมใช้งานแล้ว 453,611 ราย และอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไข 528,930 ราย
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของทั้งประชาชนและผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อย ชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รีบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน” นางสาวลลิดากล่าว