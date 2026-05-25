"ชนนพัฒน์" พร้อมเข้ากระบวนการยุติธรรม พิสูจน์ความบริสุทธิ์ หลัง DSI ขอส่งตัว คงทำหน้าที่สส.เต็มกำลัง

”สส.ชนนพัฒน์” พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และให้ความร่วมมือ หลัง DSI ทำเรื่องขอส่งตัว ลั่น ขอโอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตนเองผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไป ตรงมา ย้ำ ยังคงทำหน้าที่ สส.อย่างเต็มกำลัง
เมื่อวันที่ (25 พ.ค.69) นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เรียนพี่น้องประชาชนตามที่มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับกรณีที่ (DSI) ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกตัวผมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย นั้น ผมขอเรียนด้วยความจริงใจว่า ตั้งแต่ต้น ผมมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และได้เข้าไปให้ข้อมูลกับ DSI ด้วยตนเอง เพราะผมเชื่อมั่นว่า เมื่อสังคมมีข้อสงสัย ผู้แทนราษฎรยิ่งต้องพร้อมให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสตามกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของ DSI เอง ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังเปิดสมัยประชุม จึงต้องมีการขอมติจากสภาเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามหลักนิติรัฐ และไม่เกิดข้อบกพร่องในกระบวนการภายหลัง
นายชนนพัฒฐ์ ระบุว่า สำหรับผม เรื่องนี้คือโอกาสในการพิสูจน์ตนเองผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา และผมพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน ผมยังคงทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างเต็มกำลัง เพื่อพี่น้องประชาชนการเดินเข้าสู่กระบวนการนั้น หากปิดสมัยประชุม ตัวผมเองก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการ ผมยินดีที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ ให้กับสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้แต่หวังว่าหากมีผู้ใด ที่ถูกตั้งข้อสงสัย หลังจากนี้ก็ขอให้บรรทัดฐานนี้ เป็นบรรทัดฐานที่ประเทศไทยจะใช้กันไปตลอด ขออย่าให้ท่านประธานสภาเลือกปฏิบัติ กับตัวข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
“สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องประชาชน และขอยืนยันว่า ผมพร้อมเข้าสู่ทุกกระบวนการตามกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปอย่างเต็มความสามารถ” นายชนนพัฒฐ์ ระบุ