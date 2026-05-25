สมาชิกพท. พร้อมใจเปิดตัวแคมเปญ "เพื่อไทย Life ลงตัว" ชิงที่นั่ง สก. แม้พรรคไร้สติส่งผู้สมัคร

สมาชิกพรรคเพื่อไทย เปิดตัวแคมเปญ "เพื่อไทย Life ลงตัว" ชิงที่นั่ง สก. กรุงเทพฯ พร้อมกัน แม้พรรคไม่มีมติส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการ
วันนี้ (25พ.ค.) กลุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทย จากกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ภายใต้ชื่อแคมเปญ "เพื่อไทย Life ลงตัว : เมืองที่เข้าใจคน ไว้ใจคนที่เข้าใจเมือง" โดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์และภาพปกเพจเฟซบุ๊กพร้อมกันในวันนี้
ทั้งนี้ การรวมตัวดังกล่าวเป็นความริเริ่มของสมาชิกพรรคเพื่อไทยในระดับพื้นที่ โดยพรรคเพื่อไทยไม่มีมติส่งผู้สมัคร สก. อย่างเป็นทางการ แต่สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจรวมตัวกันในนามทีม เพื่อทำแคมเปญร่วมและนำเสนอตัวเองต่อประชาชนในแต่ละเขต
"เพื่อไทย Life ลงตัว" มุ่งนำเสนอวิสัยทัศน์เมืองที่คนธรรมดาอยู่ได้ โดยทีมที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลและมีศักยภาพในการผลักดันนโยบายระดับประเทศลงสู่ระดับเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม