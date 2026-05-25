"TDRI - ยูนิเซฟ" เปิดประเด็นขอ "มหาดไทย" วิจัยเชิงลึกงบฯปีละหมื่นล้าน "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น" ที่รับงบอุดหนุนฯ ผ่าน กรมสถ.ฯ

"ทีดีอาร์ไอ - ยูนิเซฟ" เปิดประเด็นขอ "มหาดไทย" วิจัยงบประมาณปีละ 1 หมื่นล้านของ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" สังกัด อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุน ผ่าน กรม สถ. ระบุศึกษาวิจัยตรวจสอบต้นทุนจัดบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ท้องถิ่น 25 แห่ง ใน 14 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการยูนิเซฟฯ จากศูนย์ฯ ทั่วประเทศ สังกัด ทต.-อบต. รวม 19,517 แห่ง
วันนี้ (25 พ.ค.2569) มีรายงานกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (ยูนิเซฟ ประเทศไทย)
ที่ได้ดําเนินโครงการศึกษาต้นทุนการจัดบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Costing Study for Under-2 Childcare Services) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยการ "ศึกษาต้นทุนในการจัดบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ใน "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
เพื่อพัฒนาแบบจําลองต้นทุนและเกณฑ์อ้างอิงทางการเงินสําหรับการจัดบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562
"ทีดีอาร์ไอ - ยูนิเซฟ" เตรียมเข้าเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําร่อง 25 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการกับยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้"
เป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ใน สังกัดเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประกอบด้วย จ.ลำพูน และ จ.อุดรธานี จังหวัดละ 3 แห่ง
จ.เชียงใหม่ จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.สุพรรณบุรี จ.ขอนแก่น และ จ. ปัตตานี จังหวัดละ 2 แห่ง , จ.แพร่ จ.ลำปาง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 แห่ง
ทั้งนี้ รัฐบาล ที่ผ่านมาได้จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อปท. มากกว่า 12 ปี ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จำนวนทั้งสิ้น 19,517 แห่ง
ปี 2558 อุดหนุนศูนย์ฯ 9,726 ล้านบาท ปี 2559 อุดหนุนศูนย์ฯ 10,630 ล้านบาท
ปี 2560 อุดหนุนศูนย์ฯ 11,390 ล้านบาท ปี 2561 อุดหนุนศูนย์ฯ 12,097 ล้านบาท
ปี 2562 อุดหนุนศูนย์ฯ 12,811 ล้านบาท ปี 2563 อุดหนุนศูนย์ฯ 13,418 ล้านบาท
ปี 2564 อุดหนุนศูนย์ฯ 13,634 ล้านบาท ปี 2565 อุดหนุนศูนย์ฯ 14,019 ล้านบาท
ปี 2566 อุดหนุนศูนย์ฯ 14,595 ล้านบาท ปี 2567 อุดหนุนศูนย์ฯ 15,373 ล้านบาท
ปี 2568 อุดหนุนศูนย์ฯ 16,967 ล้านบาท และ ปี 2569 อุดหนุนศูนย์ฯ 11,478 ล้านบาท.