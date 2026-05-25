“ศุภมาส” สั่งฟันผู้รับเหมา “บ้านน็อกดาวน์เก๊” เสียหายกว่า 50 ราย มูลค่ากว่า 30 ล. ส่งสคบ.สอบด่วน

รมต.สำนักนายกฯ สั่งฟัน ผู้รับเหมา “บ้านน็อกดาวน์เก๊” ของไม่ตรงปก-ผิดสัญญา ผู้เสียหายกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท เบื้องต้นส่งทีม สคบ. ตรวจสอบ ดำเนินคดีด่วน
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับรายงานจาก สคบ. ถึงกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อบ้านน็อคดาวน์จากผู้ประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วไม่ได้ตามมาตรฐานที่โฆษณาไว้ โดยผู้เสียหายมีการโอนเงินกว่า 2.4 แสนบาทให้ทางผู้ประกอบการ แต่เมื่อใกล้ครบสัญญากลับได้เพียงโครงบ้าน โดยผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้เห็นเพจโฆษณาบ้านทรงไทยประยุกต์สวยงาม มีการโพสต์สร้างความน่าเชื่อถือ จึงตัดสินใจสั่งทำบ้านน๊อคดาวน์ ตกลงราคาหลังละ 1.7 แสนบาท รวม 2 หลัง ก่อนทยอยโอนเงินตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม แต่ผ่านมาแล้วกว่า 2 เดือน งานแทบไม่คืบหน้า และเริ่มติดต่อเพจไม่ได้ อีกทั้งยังพบผู้เสียหายในกรณีเดียวกันอีกมากกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ทันทีที่ทราบเรื่องตนได้สั่งการให้ สคบ. ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายให้ทาง สคบ. โดย นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค 3 ซึ่งดูแลงานด้านสัญญาโดยตรง เร่งตรวจสอบและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทันที ซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านขึ้นใหม่บนที่ดินของผู้บริโภคเอง จะอยู่ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบการต้องจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนในกรณีบ้านน็อคดาวน์เป็นการซื้อบ้านสำเร็จรูปที่ผู้ขายตกลงเคลื่อนย้ายบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วไปติดตั้งยังพื้นที่อื่น จึงมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไป ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสัญญาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี สคบ. ยังยืนยันในการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเต็มที่ โดยการใช้อำนาจดำเนินคดีแทน ตามมาตรา 39 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
“สำหรับในเคสที่ประชาชนเดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อคดาวน์ แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญา หรือสินค้าไม่ตรงปกเช่นนี้ สคบ. จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทั้งนี้ 3 แนวทาง คือ 1) รับเรื่องร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเจรจากัน 2) หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ สคบ. ดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรี ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสู้คดีคนเดียว และ 3) สคบ. มีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้าง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2565 สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านน็อคดาวน์และบ้านสำเร็จรูปมาแล้วจำนวน 99 เรื่อง ได้ช่วยเหลือและยุติแล้ว 68 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 เรื่อง รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอยืนยันว่าจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคทุกคน ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงทุกรูปแบบ“ นางสาวศุภมาส กล่าว
กรณีบ้านน็อคดาวน์ ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ประกอบด้วย โครงสร้าง แบบบ้าน วัสดุที่ใช้ สัญญาซื้อขาย การรับประกัน งวดการชำระเงิน กำหนดส่งมอบ ขณะที่ผู้บริโภคต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา คุณภาพของวัสดุให้ตรงตามที่โฆษณา เป็นต้น หากไม่เป็นไปตามที่สัญญาระบุไว้หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอป OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ