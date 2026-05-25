"ทนายอั๋น" ส่งข้อมูลศาลรธน.ปมบาร์โค้ด ส่อล็อกผลไม่เป็นความลับ เสนอตัวเป็นพยาน-แฉพิรุธ 3 ปมใหญ่

“ทนายอั๋น” ส่งคำชี้แจง ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งต่อศาลรธน.งัดข้อมูล ‘สมชัย-ดร.เรือบิน’ แฉส่อล็อกผล ไม่เป็นความลับ พร้อมเสนอตัวเป็นพยานไต่สวนหักล้าง กกต. แฉพิรุธ 3 ปมใหญ่ ทั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ ล็อตใหญ่-พิมพ์บัตรโรงพิมพ์ อส.-หัวคะแนนเช็กเลขท้าย มั่นใจเรื่องนี้จบไม่นาน
วันนี้ (25 พ.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังที่ศาลฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ตนจัดทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตามประเด็นที่ศาลกำหนดรวม 5 ประเด็น โดยให้จัดส่งภายในกรอบเวลา 15 วัน ซึ่งตนในฐานะหนึ่งในผู้ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่า การที่กกต.)จัดทำบัตรเลือกตั้งที่มีคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด กำกับอยู่นั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ ไม่ได้ยื่นแค่ความเห็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังได้แนบข้อมูลและข้อเท็จจริงหนาหลายร้อยหน้าของ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. รวมทั้งข้อมูลของ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ “ดร.เรือบิน” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากบุคคลทั้งสองถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
นายภัทรพงศ์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนถึงวันเลือกตั้งมีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นล็อตใหญ่ที่สุด และยังมีการนำบัตรเลือกตั้งไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน รวมถึงพฤติกรรมของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งกปน.เป็นผู้คุมต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและยังมีข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกด้วยจึงเป็นเรื่องที่ไม่อยาก หรืออีกกรณีหนึ่งคือ หัวคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำ 3 ตัวท้ายของบัตรเลือกตั้งแล้วไปถ่ายรูปในตอนเลือกตั้ง ซึ่งก็จะสามารถทำให้ทราบตรวจสอบย้อนถึงต้นขั้วได้ว่าเป็นใคร ทั้งนี้ตนเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์หน้า ว่าจะมีคำสั่งวินิจฉัยเลยหรือไม่ หรืออาจจะต้องเรียกเอกสารใดเพิ่มเติม หรือนัดสืบพยานทั้ง 2 ฝ่าย
นายภัทรพงศ์ ยังระบุด้วยว่าได้ยื่นเสนอตัวเพื่อขอเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในการสืบพยานไต่สวนสอบสวนของฝั่งผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่หักล้างพยานหลักฐานของทาง กกต. ที่ก่อนหน้านี้เคยอ้างชื่อ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม และบุคคลอื่น ๆ เข้ามาเป็นพยาน โดยจะขอยืนยันว่าเรื่องบัตรเลือกตั้งนี้ไม่เป็นความลับ และการมีบาร์โค้ดรวมถึงคิวอาร์โค้ดบนบัตรไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่เป็นสิ่งที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
“สำหรับคดีนี้ผมว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์หน้า ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งวินิจฉัยในคดีนี้เลยหรือไม่ หรืออาจจะมีคำสั่งเรียกเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม หรือจะมีการนัดสืบพยานของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานเรื่องนี้จบแน่นอน”