"พี่ศรี" ร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงหน.พรรคส้ม โพสต์ 12 ปีรัฐประหารส่อเจตนากระทบสถาบัน

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงหัวหน้าพรรคส้ม โพสต์ 12 ปีรัฐประหารเจตนากระทบสถาบันหรือไม่ ไม่ใช่กล่าวหารัฐบาล ทำกันเปื้อนกระบวนการ
วันนี้ (25 พ.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย กรณีการโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ 12 ปีรัฐประหาร กล่าวหาระบอบสีน้ำเงินแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ วุฒิสภา ผู้นำกองทัพ ตำรวจ ผู้พิพากษา และข้าราชการ ใช้อำนาจอย่างฉ้อฉล ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นการใส่ร้าย เสียดสี และเจตนากระทบซิ่งไปถึงสถาบัน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่าก่อนหน้านี้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 22 พ.ค.69 อธิบายรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 สู่การเมืองระบอบสีน้ำเงิน โดยมีข้อความในลักษณะเป็นการกล่าวหา ใส่ร้าย ป้ายสี มากมาย อาทิ ภายใต้ระบอบสีน้ำเงิน ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และวุฒิสภา พร้อมจะใช้อำนาจอย่างฉ้อฉล บิดเบือนภายใต้ระบอบสีน้ำเงิน ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และวุฒิสภา จึงไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตย แต่กำลังทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น
ซึ่งหากมองผิวเผินจะดูเหมือนเป็นการกล่าวหา คสช.หรือแกนนำพรรครัฐบาลปัจจุบัน แต่เนื้อหาสาระกลับเป็นการเล็งเป้าโจมตีไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยใช้สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์เป็นสีน้ำเงินในธงชาติไทย จึงทำให้ผู้ที่อ่านข้อความของนายณัฐพงษ์แปลความไปอย่างอื่นมิได้ ว่าต้องการสื่อถึงใคร ซึ่งบางถ้อยคำที่กล่าวหาเป็นอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น เช่น การแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ผู้นำกองทัพ ตำรวจ ผู้พิพากษา และข้าราชการ ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงแค่ผู้สนองพระบรมราชโองการเท่านั้น
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 พ.ค.69 พรรคประชาชนก็ยังได้โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหารัฐบาลกระทบไปยังองคมนตรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาขององค์พระมหากษัตริย์ ว่ากำลังกระทำการมิบังควร เสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โดยเนื้อหาสาระพุ่งเป้าไปยังสถาบันมากกว่าจะกล่าวหารัฐบาล และยังต่อเนื่องกับการโพสต์ข้อความของอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่เสนอยกเลิกองคมนตรี จึงเห็นได้ว่าเป็นการแบ่งงานกันทำอย่างเป็นกระบวนการ มิได้แสดงให้เห็นว่าเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติแต่อย่างใด องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้อความและการกระทำของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเข้าข่ายของให้เสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษตามครรลองของกฎหมาย เฉกเช่นเดียวกันกับนักการเมืองคนอื่น ๆ ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป