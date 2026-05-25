"วันนอร์" ถกทูตมาเลย์ ฟื้นโต๊ะถกสันติสุขปลายมิ.ย. มั่นใจคืบหน้า นายกฯหวังจบรัฐบาลนี้

ที่ปรึกษานายกฯ ถก ทูตมาเลเซีย เผยฟื้นโต๊ะเจรจาสันติสุขปลาย มิ.ย.นี้ หลังหยุดไป 2 ปี มั่นใจคืบหน้า-ชี้มาเลย์ มองหน.คณะพูดคุยคนใหม่มีความหวัง ย้ำ นายกฯอยากให้สันติสุขเกิดในรบ.นี้ แย้ม รมต.เกษตรฯ เพื่อนบ้าน เตรียมบินคุยความร่วมมือก่อนขนเอกชนดีลการค้า
วันนี้ (25พ.ค.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุ๊ก วัน ไซดี วัน อับดุลลอฮ์ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะ เพื่อแสดงความยินดีกันหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่กับทั้งสองฝ่าย โดยมีการพูดคุยถึงความสัมพันธ์อันดีของ 2 ประเทศ ซึ่งขณะนี้ถือว่านักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เดินทางมาประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่ง มากกว่าจีน
และสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ในฐานะตนเป็นที่ปรึกษานายกฯ ที่ได้รับดูแลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นในทุกด้าน ทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจา ระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่าง ถ้าหากได้รับความร่วมมือก็จะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขก็น่าจะมีความคืบหน้าความคืบหน้า
ส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุข นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า การเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป 2 ปีที่ไม่ได้เจรจา ก็จะมีการพูดคุยกันในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ โดยการเตรียมการด้านเทคนิคเทคนิคได้มีการพูดคุยไปบ้างแล้ว และจะพูดคุยต่อไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ก่อนที่จะเป็นการพูดคุยระดับคณะพูดคุย ที่มีนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ ที่มาเลเซีย
เมื่อถามว่า มาเลเซียมีท่าทีต่อหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่อย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า จากการหารือกับทูตมาเลเซีย เขามองว่าหัวหน้าคณะพูดคุยครั้งนี้คงจะนำความคืบหน้าในการเจรจามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทัศนะของมาเลเซียเพราะ นายฐนัตถ์ ก็น่าจะเคยเจอกับทางมาเลเซียมาบ้างแล้ว
ส่วนทัศนะของมาเลเซียต่อรัฐบาลชุดนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า คณะพูดคุยชุดใหม่ก็จะหารือต่อจากคณะเดิม เพราะระดับตัวบุคคลของทั้ง 2 ฝ่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วยเหตุผลและสถานการณ์ต่างๆก็น่าจะมีความคืบหน้า ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อยากให้การพูดคุยจบได้และเกิดสันติสุขในช่วงรัฐบาลนี้ให้ได้ เพราะทำมาเกือบ 20 ปีแล้ว เพราถเสียชีวิตและทรัพย์สินงบประมาณเป็นจำนวนมาก และบ้านเมืองทุกฝ่ายตนคิดว่าอยากให้เกิดความสงบ
นายวันมูหะมัดนอร์ เปิดเผยถึงความร่วมมือของ 2 ประเทศอีกว่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของมาเลเซีย จะเดินทางมาพบตนเป็นการส่วนตัวที่จะมีการพูดคุยถึงการพัฒนาด้านเกษตรร่วมกัน เพราะเขามองว่าประเทศไทยมีความเจริญทางด้านผลไม้ ผัก ปุ๋ย เนื้อวัวเนื้อไก่ ซึ่งดีกว่ามาเลเซีย ขณะที่มาเลเซียก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทย จากนั้นจะมีการนำนักธุรกิจทางด้านอาหารและเกษตร และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาหารือในโอกาสต่อไป