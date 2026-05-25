สภาพัฒน์ ชี้ ไทยช่วยไทยพลัส ช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก หนุนฟังก์ชั่น “นกกระซิบ” นำ AI คำนวณต้นทุน

“เลขาสภาพัฒน์” ชี้ไทยช่วยไทยพลัส ช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในภาวะวิกฤต หนุนฟังก์ชั่น “นกกระซิบ” นำ AI ช่วยยกระดับร้านค้า ผู้ประกอบการร้านค้าคำนวณต้นทุน มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น
วันที่ (25พ.ค.) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ในวันนี้ว่ามาตรการนี้ของรัฐบาลเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อดูแลเศรษฐกิจและกลุ่มแรงงาน โดยคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยพยุงสถานการณ์การจ้างงานในปีนี้ให้ดีขึ้น หลังจากต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจสูงขึ้น ส่วนผลทางเศรษฐกิจรัฐบาลมุ่งหวังในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน มุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
ทั้งนี้เมื่อถามว่ามาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาการเลิกจ้างงานในภาคการผลิตหรือไม่ นายดนุชากล่าวว่า มาตรการที่ออกมาจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ได้ในระดับหนึ่ง
เมื่อถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถยกระดับผู้ประกอบการร้านค้าให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นหรือไม่ นายดนุชา กล่าวว่าผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในโครงการนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อย โดยเอาฟังก์ชั่น “นกกระซิบ” มาใช้ช่วยผู้ประกอบการร้านค้ามากขึ้น
โดยช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าทราบว่าสินค้าชนิดใดขายดีในช่วงเวลาใด เพื่อให้สามารถวางแผนการขายได้อย่างแม่นยำ แทนที่จะขายไปตามปกติโดยไม่เห็นข้อมูลเชิงลึก โดย AI จะช่วยคำนวณต้นทุนและวิเคราะห์ข้อมูลการค้าขาย ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถควบคุมต้นทุนและสร้างรายได้ได้ดีขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดที่จะจัดอบรมให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถใช้งาน AI เหล่านี้ได้จริง เพื่อลดต้นทุนและสร้างโอกาสทางการค้ามากขึ้น