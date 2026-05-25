“กรวีร์ ” เผย สภาเพิ่มประชุมวันศุกร์ถกญัตติแลนด์บริดจ์ ไร้ปัญหาเลื่อนตั้งกมธ.กู้ 4 แสนล.แต่ควรรอศาลชี้ก่อน

ปธ.วิปรัฐ เผยสภาฯ เพิ่มประชุมวันศุกร์ถกญัตติแลนด์บริดจ์ คาดสส.จะอภิปรายกว้างขวาง พร้อมระบุไม่มีปัญหา หากเลื่อนพิจารณาญัตติตั้ง กมธ.ติดตามเงินกู้ 4 แสนล้านบาทของฝ่ายค้าน แต่เห็นควรรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน
วันนี้ (25พ.ค.) ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ ซึ่งกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม ว่า เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่รัฐสภายืนยันตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอต่อสภา รวมถึงวาระรับทราบรายงานและญัตติด่วนต่าง ๆ
นายกรวีร์ กล่าวว่า หนึ่งในวาระสำคัญคือ ญัตติด่วนของนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ “แลนด์บริดจ์”
ทั้งนี้ คาดว่าญัตติดังกล่าวจะมีสมาชิกอภิปรายจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มวันประชุมสภาในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม เพื่อรองรับการพิจารณา
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนพิจารณาญัตติของพรรคประชาชน ที่เสนอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท นายกรวีร์ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน
โดยฝ่ายค้านได้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
อย่างไรก็ตาม นายกรวีร์ ยืนยันว่า การพิจารณาญัตติดังกล่าว “ไม่ได้เป็นปัญหาใด” และสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป