“กรวีร์” โต้ "เท้ง" สร้างวาทกรรมทางการเมืองเกินเลย ทุกพรรคอยู่ใต้รธน. เย้ยบางพรรคชนะที่ 1 ไม่เห็นถูกกล่าวหา

สส.ภท. โต้ “ณัฐพงษ์” สร้างวาทกรรมทางการเมืองเกินเลย ย้ำทุกพรรคอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน พร้อมแซะบางพรรคเคยชนะเลือกตั้งอันดับ 1 ก็ไม่เห็นถูกกล่าวหา มั่นใจทำงานร่วมฝ่ายค้านได้ไร้ปัญหา
วันนี้ (25พ.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าขณะนี้ประเทศถูก “ระบอบสีน้ำเงิน” กินรวบ และพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบดังกล่าว ว่า เป็นการกล่าวหาที่เกินเลยไป
นายกรวีร์ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันกับทุกพรรคการเมือง ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน และกระบวนการเลือกตั้งแบบเดียวกัน พร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จึงไม่ควรถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวแทนของ “ระบอบสีน้ำเงิน”
“เราอยู่ในสภาพเดียวกันกับสีส้ม สีแดง และสีเขียว ดังนั้น การพูดว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกินรวบประเทศ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง อย่าไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองแบบนี้” นายกรวีร์ กล่าว
นายกรวีร์ ยังกล่าวว่า ในช่วงที่บางพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งและได้ สส. อันดับ 1 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ก็ไม่เคยมีใครกล่าวหาว่าเป็นการ “กินรวบ” ของสีใดสีหนึ่ง ดังนั้น การสร้างวาทกรรมลักษณะนี้จึงไม่เป็นธรรมต่อพรรคภูมิใจไทย หากวันหนึ่งพรรคภูมิใจไทยได้เสียงข้างมากและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็ยังถือว่าเป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้งเช่นเดียวกับทุกพรรคการเมือง
เมื่อถามว่า การเคลื่อนไหวลักษณะนี้อาจเป็นการปูทางสร้างความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่นักการเมืองต้องอดทน แต่หากทุกฝ่ายลดการใช้วาทกรรมทางการเมือง และยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า
ส่วนการทำงานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ นายกรวีร์ ยืนยันว่า ไม่มีปัญหา และยังสามารถทำงานร่วมกันได้ตามปกติ โดยที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภา
“ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกันได้ดี ต้องขอบคุณฝ่ายค้านด้วย การประสานงานระหว่างสองฝ่ายก็เป็นไปด้วยดี ถอยกันคนละนิดคนละหน่อย เพื่อให้งานของสภาเดินหน้าต่อไปได้ เชื่อว่าการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ไม่มีปัญหา” นายกรวีร์ กล่าว