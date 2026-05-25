“แรมโบ้” ฟาด "เท้ง" นิสัยอันธพาล ขี้แพ้ชวนตี โพสต์เฟซบุ๊กเหน็บระบอบสีน้ำเงิน ยัน สว.ทำงานให้ประชาชนได้ดี ไม่มีใครคิดร้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แรมโบ้” ฟาดกลับ "เท้ง" เหมือนนิสัยอันธพาล ขี้แพ้ชวนตี โพสต์เฟซบุ๊กระบอบสีน้ำเงิน หากหมายถึง สว.ยืนยันทำงานแก้ไขปัญหาประชาชน บ้านเมืองได้ดี ไม่มีใครคิดร้าย มองเป็นผู้นำฝ่ายค้านควรทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก่อน ไม่ควรใส่ร้ายผู้อื่นทำให้เสียบรรยากาศ


วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ "แรมโบ้ อิสาน" อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงสังคมการเมืองไทยยังอยู่ภายใต้ “ระบอบสีน้ำเงิน” ว่าการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเช่นนี้ หากนายณัฐพงษ์หมายถึงสมาชิกวุฒิสภาฯ(สว.)บางส่วนที่ถูกมองว่าเป็น สว.สายสีน้ำเงิน ตนคิดว่านายณัฐพงษ์ มีอคติกับ สว.กลุ่มดังกล่าวหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาตนก็เห็นว่าการทำหน้าที่ของ สว.ก็เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ได้มีปัญหาต่อการทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้เสียหายแต่ประการใด

นายเสกสกล ยืนยันว่า สว.ทุกคนที่เข้ามาทำหน้าที่ มีความตั้งใจที่จะ ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน บ้านเมืองได้ดี ไม่มีใครคิดร้ายกับประเทศ หรือจะเข้ามากินรวบประเทศอย่างที่นายณัฐพงษ์บอกอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาตนก็มองว่า สว.ชุดนี้ทุกคนยังทำงานได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไร และยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนผ่านกฎหมายสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนจนทำให้บรรยากาศการทำหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น

ตนยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามากินรวบประเทศได้ตามที่นายณัฐพงษ์ กล่าวหา ตอนนี้ ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่แล้ว ที่กำลังเดินหน้าทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหลายเรื่อง ดังนั้นอย่าทำให้บรรยากาศเสียในตอนนี้

ขณะเดียวกันนายณัฐพงษ์ ก็เป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ก็ควรจะมีวุฒิภาวะ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อน ไม่ใช่ว่าจะค้านทุกเรื่อง หากจะโพสต์เฟซบุ๊กอะไรก็ควรระมัดระวังด้วย เพราะสังคมจะเข้าใจผิดได้ ควรทำอะไรที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมืองบ้าง

“การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ สว.และรัฐบาล ตลอดจนก้าวล่วงไปถึงสถาบันองคมนตรี และองค์กรอิสระ ตนคิดว่ายิ่งจะสร้างประเด็นให้เกิดความสับสนวุ่นวายในบ้านเมือง ตนคิดว่ามีเป้าหมายต้องการปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมากกว่า เพราะผิดหวังที่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชนไม่เข้าเป้าตามที่วางแผนไว้จนผิดหวังอกหักไม่เป็นท่า จึงออกมาพูดในท่าทำนองที่ต้องการดิสเครดิตทำลายรัฐบาล และสว.ตลอดจนพาดพิงถึงองคมนตรี นิสัยพฤติกรรมของคนเช่นนี้เหมือนอันธพาล "ขี้แพ้ชวนตี มากกว่า" นายเสกสกล กล่าว