"ศุภมาส" ไม่สบายใจไลฟ์สดโชว์เพศสัมพันธ์ จี้แพลตฟอร์มรับผิดชอบ ลุยหามาตรการจัดการ

รมต.สำนักนายกฯ ไม่สบายใจไลฟ์สดโชว์เพศสัมพันธ์ ชี้เป็นสื่อไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์รุนแรง จี้แพลตฟอร์มรับผิดชอบ สั่งลุยหามาตรการจัดการ
วันนี้ (25พ.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทำเนียบรัฐบาล
โดยช่วงแรกของการประชุมนางสาวศุภมาส กล่าวว่า ตามที่เห็นข่าวปรากฏว่า 1-2 วันที่ผ่านมาในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคน ตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเป็นคุณแม่ลูก 4 เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วง2-3 ค่ำคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงข้ามกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะกองทุนของเราคือกองทุนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่คนไทยได้เสพ เมื่อไม่กี่วันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรง
นางสาวศุภมาส ระบุอีกว่า ในฐานะที่เราเป็นกองทุนสื่อฯ ที่มีบทบาทชัดเจนที่จะทำให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนั้นถึงเวลาที่คณะกรรมการทุกคน ต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์ม ออนไลน์อย่างไร เพื่อที่จะไม่ให้เกิด เหตุการณ์แบบนี้อีก และถึงเวลาที่แพลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทย ซึ่งขณะนี้ยังรออยู่ ยังไม่เห็น ดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่า จะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเรา เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคม เสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือกรณีที่มีการไลฟ์สดเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง