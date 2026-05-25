ปธ.สภาฯ ปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 4 แสนล้าน ถกญัตติด่วนหรือไม่ ทำตามขั้นตอน วิปสองฝ่ายตกลงกันได้เลื่อนให้ทันที

”โสภณ“ ยืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาล ปมกู้เงิน 4 แสนล้านบาท แจงพิจารณาญัตติด่วนหรือไม่ ทำตามขั้นตอน ระบุ หากวิปสองฝ่ายตกลงกันได้ เลื่อนญัตติได้ทันที
วันที่ 25 พ.ค.นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลาง ในการให้ใช้เวทีสภาฯ ตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า ขณะนี้ตนส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน ไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุ และที่ตนเคยพูดถึงเรื่องเสนอญัตติด่วนขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนั้น ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะไปพูดเช่นนั้น เพราะการเสนอญัตติเข้าสู่สภา จะมีคณะกรรมการ ที่มีรองประธานสภาฯ เป็นประธาน พิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว และได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญัตติด่วน และเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอน
ประธานสภาฯ กล่าวว่า การทำงานในสภา ประธานมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่านค้านและรัฐบาล ดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริง วิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากัน เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งมายังประธาน ว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่าง ฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้าน แต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้น ประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่ วินิจฉัยว่าเป็นญัตติด่วนหรือไม่ เมื่อสรุปว่าเป็นญัตติทั่วไป ก็ต้องบรรจุเป็นญัตติทั่วไป แต่ทั้งนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแล้ว หากมีการเจรจากันได้ ก็สามารถเลื่อนญัตติมาได้ และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการทำงาน
ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตนอยากสื่อสารให้ทราบว่ากระบวนการทำงานของสภา เป็นการประสานงานตามบทบาทหน้าที่และกฏหมายที่บัญญัติไว้
“ประธานมีหน้าที่อะไร ฝ่ายค้านและรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่อะไร ก็ทำไปตามนั้น แต่ตนก็เข้าใจว่า ทุกฝ่ายอยากเห็นการทำงาน ในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่มีประธานคนไหนที่อยากให้การประชุมสภาเกิดความวุ่นวาย มีแต่อยากให้ราบรื่น ฉะนั้นถ้าจะให้ราบรื่นจริง วิปทั้งสองฝ่ายต้องคุยกัน ถ้าทุกฝ่ายทำได้แบบนี้ งานก็จะเดินได้ ไม่ต้องมาพูดให้ประชาชนสับสน” ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าว
ประธานสภาฯ กล่าวอีกว่า งานการเมือง ถ้าเราอยากทำให้ได้ผลต้องแสวงไปที่ผล ถ้าเป้าหมายเป็นภาพ ก็จะได้เป็นภาพ แต่ตนก็เข้าใจนักการเมือง ดังนั้น ต้องได้ทั้งภาพและผลด้วย ถึงจะเกิดประโยชน์กับประชาชน