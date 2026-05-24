"โสภณ" เปิดค่าย “รวมพลังรักศรัทธา” รุ่น 10 ดึงพลังชุมชน-วัด-ครอบครัว แก้ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

“ประธานรัฐสภา” เปิดค่าย “รวมพลังรักศรัทธา” รุ่น 10 เดินหน้าดึงพลังชุมชน-วัด-ครอบครัว ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
วันที่ (24 พฤษภาคม 2569) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดค่ายฟื้นฟู "รวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" รุ่นที่ 10 ณ วัดจันทราวาส บ้านผักกาดหญ้า ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ที่เข้าบำบัดฟื้นฟู จำนวน 52 ราย
.
ประธานรัฐสภา กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมา 3 ปี ใช้วัดจันทราวาสเป็นศูนย์ในการฟื้นฟู เพราะเล็งเห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการ ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้เสพยา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เกินครึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
.
ประธานรัฐสภา ย้ำว่า เรื่องยาเสพติดต้องดําเนินการที่ต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเมื่อครั้งตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้นําโครงการนี้เสนอต่อรัฐบาล จนรัฐบาลนําไปเป็นต้นแบบ และบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลให้ทุกอําเภอต้องมีศูนย์บําบัดฟื้นฟูยาเสพติด การบำบัดเพื่อเลิกยาเสพติดได้ มีอยู่จริง แต่ต้องทำอย่างจริงจัง เราจึงใช้คำว่า "ศรัทธา"เพราะการศรัทธาในการทำงาน ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
.
ด้านนายจำลอง ใยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดโพธิ์ กล่าวว่า วันนี้หน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ แต่พอโครงการนี้ดำเนินการไประยะหนึ่ง พบว่าในพื้นที่จำนวนผู้ติดยาลดลง จึงเป็นบทพิสูจน์และได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
.
นางประนอม หาญประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านว่านพัฒนาระบุว่า การทำงานของประธานรัฐสภาไม่ใช่การพูดอย่างเดียว แต่ลงพื้นที่ปฏิบัติให้คนในพื้นที่ได้เห็นจริง คนในพื้นที่จึงเกิดความเชื่อถือและร่วมมือ ขณะที่การดําเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลนั้น ภายหลังผู้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้ว หน่วยงานจะมีการดูแลผู้บำบัดเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีการติดตามประเมินผล โดยกระบวนการติดตามนั้นจะใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ ชุมชนจึงมีส่วนสำคัญทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ
.
ขณะที่นายกิตติพงษ์ ชะร่วงรัมย์ กำนันตำบลทะเมนชัย กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมาหลายรุ่น ประสบความสำเร็จมากกว่า 50% ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเข้าร่วมโครงการรู้สึกขอบคุณ จนเกิดปรากฏการณ์อยากนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในค่ายฟื้นฟู "รวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ"