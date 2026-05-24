50 กว่า สว.รวมพลพรุ่งนี้ นัดแถลงโต้ "เท้ง" กล่าวหาวุฒิฯ ทำลายหลัก ปชต.ภายใต้ "ระบอบสีน้ำเงิน"

‘สว.’ แท็กทีมกว่า 50 คน นัดแถลงโต้ ‘เท้ง’ ปมกล่าวหา ‘วุฒิสภา’ ทำลายหลักการประชาธิปไตย ภายใต้ ‘ระบอบสีน้ำเงิน’ พรุ่งนี้ 09.45 น. ที่โถงฝั่ง สว.
วันที่ (24 พ.ค. 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า สำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา แจ้งหมายผ่านสื่อมวลชนประจำรัฐสภา มีรายละเอียดว่า หมายข่าว สว.รวมตัวแสดงจุดยืนตอบโต้ หน.พรรคประชาชน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.45 นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กว่า 50 คน ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กรณีโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาวุฒิสภาทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองระบอบสีน้ำเงิน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สว.)