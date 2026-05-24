สส.ปชน.งัดตัวเลขทุจริตไทย สวนแนวคิด "เชน" รายได้เพิ่มทุจริตลด ชี้ต่อหัวสูงกว่าเวียดนาม-อินโดฯ แต่โปร่งใสต่ำ

สส.พรรคส้ม งัดตัวเลขทุจริตไทย โต้แนวคิด “ยศชนัน” รายได้เพิ่มแล้วทุจริตจะลด ระบุรายได้ต่อหัวสูงกว่าเวียดนาม-อินโดฯ แต่คะแนนโปร่งใสต่ำกว่ามาก แถมหลายประเทศรายได้น้อยกว่าไทยยังโกงน้อยกว่าด้วย
วันนี้(24 พ.ค.) นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ไม่แพ้ปัญหาปากท้อง หลังนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุว่า หากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การคอร์รัปชันจะลดลง จึงต้องเน้นเรื่องปากท้องว่า แนวคิดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหลายชุด โดยเฉพาะดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ปี 2568 ที่ไทยได้เพียง 33 คะแนนจาก 100 คะแนน อยู่ลำดับที่ 116 จาก 182 ประเทศ ถือเป็นระดับต่ำ และหากมองย้อนหลังระยะยาว ไทยถดถอยจากลำดับที่ 59 ในปี 2541 อย่างต่อเนื่อง
นายวิสุทธิ์ ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ต่อหัวของไทยที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ไทยมีรายได้สูงกว่าอินโดนีเซียและเวียดนาม แต่คะแนนและอันดับ CPI กลับต่ำกว่า โดยเวียดนามอยู่ลำดับที่ 107 และอินโดนีเซียอยู่ลำดับที่ 111 ขณะที่ทั่วโลกยังมีมากกว่า 20 ประเทศที่รายได้ต่อหัวต่ำกว่าไทย แต่มีคะแนน CPI สูงกว่า เช่น ภูฏาน รวันดา เบนิน กานา อินเดีย มองโกเลีย และเอธิโอเปีย
นอกจากนี้ ข้อมูล Global Corruption Barometer 2020 ภูมิภาคเอเชีย พบว่า ไทยมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24 ระบุว่าเคยจ่ายสินบนในรอบ 12 เดือน ทำให้ไทยอยู่ลำดับที่ 5 จาก 17 ประเทศ สูงกว่าหลายประเทศที่รายได้ต่อหัวต่ำกว่า เช่น มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และเนปาล
“สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่า การคอร์รัปชันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ แต่มีปัจจัยอื่น ทั้งกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็ง การลดขั้นตอนภาครัฐที่เอื้อให้ทุจริต และที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นทางการเมืองที่มองว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ ต้องแก้เป็นลำดับแรก ๆ ไม่แพ้ปัญหาปากท้อง” นายวิสุทธิ์ กล่าว