“เทพไท” ชี้รบ.กู้ 4 แสนล.ลุย “ไทยช่วยไทยพลัส” นำเงินอนาคตชาติเรียกคะแนนนิยม ชี้ทุกคนควรมีสิทธิ์เหตุร่วมกันเป็นหนี้

อดีตสส.ปชป. ชี้รัฐบาลกู้เงิน 4 แสนล้าน เดินหน้า “ไทยช่วยไทยพลัส” หวังเรียกคะแนนนิยม ชี้เป็นการนำเงินอนาคตประเทศมาแจกประชาชน พร้อมคัดค้านการจำกัดเพียง 30 ล้านสิทธิ์ ย้ำคนไทยทุกคนควรมีสิทธิ์ใช้ เพราะต้องร่วมรับภาระหนี้ในอนาคตเหมือนกันทั้งหมด
วันนี้ (24 พ.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส วงเงิน 2 แสนล้านบาท และใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอีก 2 แสนล้านบาท ว่า ขณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการบางส่วน
นายเทพไท กล่าวว่า ในส่วนของฝ่ายค้าน แม้จะคัดค้านเงินกู้สำหรับโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน แต่ไม่ได้คัดค้านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่ เพราะเข้าใจได้ว่าเป็นโครงการแจกเงินให้ประชาชน หากคัดค้านมากเกินไปอาจกระทบคะแนนนิยม ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองต้องระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ เห็นว่า รัฐบาลไม่ควรกู้เงินทั้ง 4 แสนล้านบาท ตั้งแต่แรก โดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งถือเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ที่เคยระบุว่าจะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่เงินกู้ แต่สุดท้ายกลับใช้วิธีออก พ.ร.ก.กู้เงินมาใช้ดำเนินนโยบาย จึงมองว่าอาจขัดกับเงื่อนไขที่แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับที่มาของงบประมาณในการดำเนินนโยบายหาเสียง
นายเทพไท กล่าวว่า การแจกเงินของรัฐบาลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม 300 บาท เป็น 1,000 บาท ซึ่งเริ่มจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และอีกส่วนคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่จะเปิดให้ลงทะเบียน 30 ล้านสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคมนี้
ทั้งนี้ ตนเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรจำกัดจำนวนสิทธิ์ไว้เพียง 30 ล้านคน แต่ควรเปิดให้ประชาชนไทยทุกคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ เพราะเงินที่นำมาใช้เป็นเงินกู้ ซึ่งประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ในอนาคต
“รัฐบาลควรเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้อย่างเสรี ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ควรจำกัดจำนวนคน เพราะเป็นเงินกู้ของประเทศ ไม่ใช่เงินส่วนตัวของรัฐบาล” นายเทพไท กล่าว
นายเทพไท ยังกล่าวด้วยว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสในลักษณะ 60:40 หรือ “6:4 ขี้ปัน” คล้ายสูตรแบ่งรายได้ที่ชาวสวนยางใช้กันอยู่ แม้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีกู้เงินเพื่อแจกประชาชน เพราะมองว่าเป็นการนำเงินอนาคตของประเทศมาใช้เพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง
พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคะแนนนิยมที่ตกต่ำ จึงใช้มาตรการแจกเงินเพื่อหวังกลบกระแสสังคม และเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา ซึ่งตนไม่เห็นด้วย หากรัฐบาลต้องการดำเนินนโยบายลักษณะ “คนละครึ่ง” ตามที่หาเสียงไว้ ก็ควรใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่ ไม่ใช่ออก พ.ร.ก.กู้เงินมาดำเนินการในลักษณะมัดมือชกประชาชนและประเทศในอนาคต