“อรทัย” ขอร่วมดันร่างพ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ ชี้ ต้องมี กม.คุ้มครองผู้แสวงบุญ ป้องกันถูกหลอก

สส.กล้าธรรม ขอทุกฝ่ายร่วมหนุนร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ ชี้ ต้องมี กม.คุ้มครองผู้แสวงบุญ ป้องกันถูกหลอก ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง สร้างความอุ่นใจให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ (24 พ.ค.) เวลา 09.00 น. น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ สส.ภูเก็ต พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ของตนนั้น มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 40% ของประชากรในหลายพื้นที่ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนปรารถนาเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจสมบูรณ์
น.ส.อรทัย กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์ที่เสนอโดยพรรคกล้าธรรม ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคุ้มครองผู้แสวงบุญจากปัญหาการถูกหลอกลวง หรือการดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการบางราย
“ที่ผ่านมาเราเห็นข่าวพี่น้องประชาชนถูกหลอกให้จ่ายเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ แต่สุดท้ายไม่ได้เดินทาง บางรายสูญเงินเก็บทั้งชีวิต บางครอบครัวต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อหวังจะได้ไปประกอบศาสนกิจสำคัญ แต่กลับถูกทิ้ง ถูกลอยแพ หรือไม่ได้รับการดูแลตามที่ตกลงไว้ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีก ดังนั้น รัฐจำเป็นต้องมีกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ และสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ทุกฝ่าย“น.ส.อรทัย กล่าว
น.ส.อรทัย กล่าวต่อว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวมุสลิม ทั้งในด้านมาตรฐานการบริการ การตรวจสอบบริษัทผู้ดำเนินการ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แสวงบุญ เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไป พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ