รัฐบาลยันคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

รองโฆษกรัฐบาล แจงชัดรัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
วันนี้ (24พ.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณี การออกมาตั้งข้อสังเกตว่า มีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาต แอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่า รัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว เป็นไปตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด โดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ การปลอมแปลงเอกสาร และการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย
กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาต มีระบบคัดกรองที่เข้มงวด กำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้าม และต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
นอกจากนี้ ผลตรวจทั้งหมดยังต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์และเชื่อมโยงข้อมูลระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้อง จำนวน 63 แห่ง ซึ่งนายจ้างและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้องได้ ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือ เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ย้ำว่า กรมการจัดหางานมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำความผิด โดยได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กรณีใบรับรองแพทย์ปลอม ที่ชั้น 4 กรมการจัดหางาน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทันที และยังสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ และให้สุ่มตรวจนายจ้างและสถานประกอบการ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ว่าได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลจริงหรือไม่ พร้อมกันนี้ รัฐบาลขอเตือนนายจ้างและตัวแทน อย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริง เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบพบทันที และหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอม จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด