“โสภณ” ปลุกพลัง สร.ธกส. หนุนสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ชูทีมเวิร์กและธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

"โสภณ" ปลุกพลังสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ชี้ทีมเวิร์กและธรรมาภิบาลคือหัวใจสำคัญในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและเป็นที่พึ่งให้เกษตรกร
วันที่ 23 พ.ค. 69 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ประจำปี 2569 หัวข้อ “การสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการบริหารจัดการแผนงานเชิงกลยุทธ์” ณ ห้องประชุมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
นายโสภณกล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นกำลังหลักในการดูแลเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการจะขับเคลื่อนภารกิจให้ยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากระบบแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล พร้อมชื่นชมการจัดงานที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการเจรจาต่อรองเชิงบวก เพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และช่วยปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
ประธานรัฐสภา กล่าวอีกว่า การบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ สร.ธกส. สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่รวดเร็วได้ดีขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมจากการสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างดุลยภาพในการบริหารงาน นำไปสู่ความสุขในการทำงานของสมาชิก และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ธ.ก.ส.
"ถ้าทุกอย่างทำได้ ทำด้วยอุดมการณ์และจิตสำนึกจะเดินหน้าได้ รวมถึงต้องมีความสามัคคีกัน ถึงจะแก้ปัญหาของชาติได้ ขอให้ปกป้องการทำประโยชน์ให้กับสมาชิกและประเทศชาติ นั่นคือสิ่งสำคัญตรงนี้" นายโสภณ กล่าว
สำหรับการอบรมสัมมนาดังกล่าว มุ่งให้คณะกรรมการ สร.ธกส. นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกต่อไป