เปิดเอกสารสอบปลัดจังหวัดภูเก็ต สมัยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก ออกใบอนุญาตปืนมิชอบ 26 กระบอก-โยงเว็บพนันออนไลน์

เปิดเอกสารสอบ “ปลัดจังหวัดภูเก็ต” เมื่อครั้งเป็นนายอำเภอที่สุไหงโก-ลก นราธิวาส พัวพันออก ใบอนุญาตปืน 26 กระบอก-โยงเว็บพนันออนไลน์ แต่จบลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แค่ตัดเงินเดือน 2% ก่อนล่าสุดถูกอธิบดี ปค. เด้งเข้ากรุปมส่วยป่าตอง
ความคืบหน้ากรณีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ล่าสุดมีการเปิดเผยเอกสารบันทึกข้อความ ลงวันที่ 7 ก.ค. 2568 เรียน อธิบดีกรมการปกครอง(อปค.) เรื่องข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มีรายละเอียดระบุว่า กรมการปกครอง(ปค.)ได้มีคำสั่งที่ 1845/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 29 ก.ย. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอ(ผู้อำนวยการระดับสูง) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ครั้งดำรงตำแหน่ง นอ.(ผอ.สูง) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงใน 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีในฐานะนายทะเบียนท้องที่ ได้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ให้แก่ นายแซม แวดาโอะ จำนวน 26 กระบอก โดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายแซม แวดาโอะ และไม่ได้นำเอกสารรายได้ รายการแสดงทรัพย์สิน, และหนังสือรับรองความประพฤติของนายแซม แวดาโอะ มาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งต่อมาปรากฏว่านายแซม แวดาโอะ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(2) กรณีต้องหาว่ากระทำผิดอาญาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
นอกจากนี้ ผลการสอบสวนยังระะบุว่า จากการตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์มือถือหมายเลข 086 269XXXX ลงทะเบียนซิมชื่อนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร และลงทะเบียนแอพพลิเคชันไลน์ชื่อว่า รุ่งเรือง และหมายเลขโทรศัพท์ 086 XXXXXXX เป็นหมายเลขที่ลงทะเบียนทำธุรกรรมแอปพลิเคชัน KPLUS ของธนาคารกสิกรไทย ของบัญชชื่อนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร เลขที่ xxx-x-8241-x
ผลของการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 662-2 ของว่าที่ ร.ต.ฮารีฟ กอแด มีข้อมูลการโอนเงินไปยังบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร จำนวน 5 บัญชี เป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท ดังนี้
(1) โอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 076-1-xxxxx-x ชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ห้วงวันที่ 28 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2565 จำนวน 40 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,435,000 บาท
(2) โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 672-8-xxxx-x ชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ห้วงวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2565 จำนวน 26 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2,695,950 บาท และรับโอนเงินจากชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร จำนวน 26 ครั้ง ห้วงวันที่ 2 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2565 รวมเป็นเงิน 1,278,900 บาท
(3) โอนเงินไปยังบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 929-x-xxxxx-0 ชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ห้วงวันที่ 15 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2565 จำนวน 115 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,377,820 บาท และรับโอนเงินจากชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร จำนวน 96 ครั้ง ห้วงวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2565 เป็นเงิน 6,694,079 บาท
(4) โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 662-2-3xxxx-x ชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ห้วงวันที่ 9 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2565 จำนวน 57 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,648,838 บาท และรับโอนเงินจาก ชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร จำนวน 39 ครั้ง ห้วงวันที่ 27 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 9 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 2,984,617 บาท และ
(5) โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่ GSB x0978 ชื่อบัญชีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 19.44 น. จำนวนเงิน 80,000 บาท
จากเหตุและผลตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พฤติการณ์ของนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (2) และ (10) ประกอบมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และโดยที่อำนาจการดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร เป็นของ อปค. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแทน ปมท. ตามคำสั่ง มท. ที่ 251/2565 ลว. 27 ม.ค. 2565 จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
(1) ลงโทษตัดเงินเดือนนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ในอัตราร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 เดือน ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
(2) รายงานผลการดำเนินการทางวินัยต่อ อ.ก.พ. มท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(3) แจ้งคำสั่งลงโทษนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ให้ ผวจ.หนองบัวลำภู ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเสนอโดยนายรอมดอน หะยีอาแว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และลงนามเห็นชอบโดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 พค.2569 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งด่วนให้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวม 5 คน ในจังหวัดภูเก็ต เข้าช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง กรุงเทพมหานคร หลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับส่วยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม