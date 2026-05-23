รฟท.ให้จอดรถฟรี ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกคนนั่งรถไฟทางไกลและสายสีแดง วันนี้ถึง 22 มิ.ย.69

เปิดบริการจอดรถฟรี ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดง จอดรถฟรี ถึง 22 มิ.ย. 69 หนุนระบบราง
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลก เปิดบริการจอดรถฟรี ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็น “สถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน” ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รองรับสถานการณ์พลังงานโลก และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง โดยให้สิทธิสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดง ดังนี้
1. ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับ พร้อมบัตรจอดรถ เพื่อรับสิทธิจอดรถฟรี ได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ 5 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 1 4 10 13 และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น 1 (จากปัจจุบันเก็บค่าจอดรถ)
2. สำหรับสถานีรถไฟอื่น ๆ ผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคล ติดต่อที่สถานีรถไฟ เพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางราง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้อีกด้วย