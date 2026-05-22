“ไหม” จี้ “โสภณ” เป็นกลาง ชี้เงินกู้จ่อถึงมือ ปชช.ทั้งที่แหกทุกกฎไม่ใช่เรื่องด่วนยังไง ปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหน

“ศิริกัญญา” ซัด ปธ.สภา ควรวางตัวเป็นกลาง หยุดป้อง รบ. ย้อนถามเงินกู้กำลังจะถึงมือ ปชช.อีก 8 วัน ทั้งที่ทำผิดวัตถุประสงค์-แหกกฎทุกข้อ แล้วจะไม่ใช่เรื่องด่วนได้ยังไง โอด แค่ไม่ได้ตั้ง กมธ.วิสามัญ ก็เหนื่อยแล้ว จะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหน
วันนี้ (22 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ก่อน จึงจะบรรจุญัตติ พร้อมระบุว่า การที่พรรคประชาชนเสนอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามการใช้เงิน ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินนั้น
ล่าสุด น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ประธานสภา โปรดวางตัวเป็นกลาง หยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภา แล้วฟังตน รัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้าน กำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน 8 วัน คือ วันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยยังไม่ได้มีการซักถามจากสภา และรัฐบาลยังไม่ได้อธิบายกับสังคมมากพอว่ากู้ไปแล้วแจกไปแล้ว จะช่วยประชาชนได้แค่ไหน ตั้งเป้าหมายอย่างไร 4 เดือน เงินเยียวยาหมดแล้วจะทำไงต่อ แถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ ฉีกทุกกฎ แหกทุกข้อจำกัด
“แล้วจะไม่ใช่ญัตติด่วนได้อย่างไร จะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอนไหน เพราะเมื่อไม่เป็นญัตติด่วน ต้องไปต่อคิวญัตติปกติ ซึ่งมีเป็น 10 ญัตติ แล้วประธานสภายังอ้างอีกว่ารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน ในเมื่อรัฐบาลเริ่มกู้แล้วโดยไม่ได้รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แล้วสภาจะรอทำไมก่อนไหนจะต้องสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้ง กมธ.วิฯ ก็เหนื่อยมากพอแล้ว ยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีก จะปิดปากฝ่ายค้าน ช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหน” น.ส.ศิริกัญญา ระบุ