"อธิบดีพวง" จัดหนัก 15.6 ล้าน จัดซื้อวัสดุประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล แจกจ่าย ชรบ.พื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา

"อธิบดีพวง" จัดหนัก 15.6 ล้าน จัดซื้อ วัสดุประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล แจกจ่าย ชรบ. พื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ลวดหีบเพลงแถบหนาม ,ตาข่ายป้องกันการขว้าง ตาข่ายกรองแสง และ กระสอบทรายสังเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความพร้อมในพื้นที่
วันนี้ (22 พ.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้รับรายงานระหว่างในการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2569 ว่า ตลอดเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ปค. ได้ดําเนินการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล
ในการปฎิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อเป็นเสริมสร้างประสิทธิภาพและความพร้อมในพื้นที่
หลังจาก สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประจําฐานชุดคุ้มครองตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ราคากลางและงบประมาณฯ วงเงิน 15.6 ล้านบาทจํานวน 4 รายการ ประกอบด้วย
ลวดหีบเพลงแถบหนาม จํานวน 2,200 ขด ราคาต่อหน่วย 3,200 บาท ,ตาข่ายป้องกันการขว้าง จํานวน 1,200 ม้วน ราคาต่อหน่วย 4,000 บาท ตาข่ายกรองแสง จํานวน 400 ม้วน ราคาต่อหน่วย 3,700 บาท และ กระสอบทรายสังเคราะห์ จํานวน 180,000 ใบ ราคาต่อหน่วย 12 บาท
ก่อนหน้านั้น กรมการปกครอง ประกาศให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15.6 ล้านบาท เท่าราคากลาง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง.