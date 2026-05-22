ป.ป.ช.สมุทรปราการ นำตรวจ "รถบรรทุกหนัก-แต่งซิ่ง-วิ่งขวา" เข้มกม. มุ่งตัดวงจรทุจริต-เซฟตี้ถนนปากน้ำ

ป.ป.ช. สมุทรปราการ จับมือ 3 หน่วยงานหลัก ลุยตรวจ "รถบรรทุกหนัก-แต่งซิ่ง-วิ่งขวา" บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น มุ่งตัดวงจรทุจริต-เซฟตี้ถนนเมืองปากน้ำ
วันนี้(22พ.ค.) สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและโปร่งใสอย่างไร้ทุจริต โดยบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และคมนาคม ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มุ่งลดอุบัติเหตุ และป้องกันเม็ดเงินงบภาษีประชาชนจากการชำรุดของถนนหลวง
นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ เอี่ยมสร้อย หัวหน้ากลุ่มงานปราบปรามการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมมือกับ สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ บริเวณพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การกวดขันการบังคับใช้กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนของรถบรรทุกขนาดใหญ่จากการรวบรวมสถิติและข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ นำมาสู่การตั้งจุดตรวจจำแนก 4 ประเด็นหลักที่มักสร้างความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยสูงสุด ได้แก่
1.กรณีรถบรรทุกฝ่าฝืนไม่คลุมผ้าใบ ป้องกันเศษวัสดุ หิน ดิน ทราย ตกหล่นใส่รถคันหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของอุบัติเหตุและกระจกรถยนต์เสียหาย
2.กรณีรถบรรทุกไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย (วิ่งเลนขวา) กวดขันวินัยจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรงจากการชนท้าย
3.กรณีดัดแปลงตัวรถและส่วนควบผิดกฎหมาย ตรวจสอบการต่อเติมกระบะบรรทุกให้สูงเกินเกณฑ์
การติดตั้งไฟส่องสว่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ของผู้ร่วมทาง
4.กรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จับตาการลักลอบขนส่งน้ำหนักเกิน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ถนนหลวงทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร และอาจนำไปสู่ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ (ส่วยรถบรรทุก)
การลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการป้องปรามผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎหมายเท่านั้น แต่เป้าหมายสำคัญคือการ "ป้องปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ" โดยการเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการตรวจจับ ลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ผลลัพธ์จากการบูรณาการร่วมกันครั้งนี้ จะส่งผลดีในหลายมิติ
-ด้านสังคม ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบนท้องถนน ลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุขนาดใหญ่
-ด้านเศรษฐกิจ ลดงบประมาณที่รัฐต้องสูญเสียไปกับการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและถนนหลวงที่เสียหายจากรถน้ำหนักเกิน
-ด้านการบริหารราชการ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของภาคประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ว่าสามารถพึ่งพาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมา
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจและบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให้สมุทรปราการเป็นพื้นที่ปลอดภัย ถนนมีมาตรฐาน และปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน