กสม.ชี้ รร.เอกชน ไล่เด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าออก ลงโทษเกินระเบียบ ศธ.ละเมิดสิทธิ แนะช่วยเหลือฟื้นฟู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กสม. ชี้ โรงเรียนเอกชนไล่เด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าออก เป็นการลงโทษเกินระเบียบ ศธ.ละเมิดสิทธิทางการศึกษา แนะให้ช่วยเหลือฟื้นฟู ยึดประโยชน์สูงสุดเด็ก


วันนี้ (22 พ.ค.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่า เด็กหญิง ก. (ม.1) ถูกโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สั่ง “พ้นสภาพการเป็นนักเรียน” ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เนื่องจากพกพาและสูบบุหรี่ไฟฟ้า

โดย กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนที่กำหนดโทษถึงขั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดได้เพียง 4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดังนั้น การลงโทษโดยการให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็ก ทำให้เด็กหญิง ก. ต้องหลุดจากระบบและต้องกลับไปเรียนซ้ำชั้น ม.1 ใหม่ แนะ ให้โรงเรียนผู้ถูกร้อง แก้ไขระเบียบปฏิบัติ ไม่ให้มีการลงโทษด้วยการให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ กสม.ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำกับดูแลโรงเรียน และนำรายงานของ กสม. ไปประกอบการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กำหนดแนวทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา การใช้บทลงโทษ รวมถึงมาตรการ ส่งต่อและช่วยเหลือฟื้นฟูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ