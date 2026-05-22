กกต.แจงมาตรการ รปภ.บัตรเลือกตั้ง กทม.- พัทยา ยึดหลักลงคะแนนลับ ประทับตรากันนำไปใช้เลือกท้องถิ่น

กกต. แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.- สก.” และ “นายกเมืองพัทยา-สมาชิกเมืองพัทยา” ยืนยันหลักการลงคะแนนโดยลับ ประทับตราบนบัตรป้องกันนำไปใช้เลือกตั้งท้องถิ่นอื่น
วันนี้ (22 พ.ค.) สำนักงาน กกต. ชี้แจงสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง�สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติว่า การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ ในการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์ และกำหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และมาตรา 77 บัญญัติให้หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ทั้งนี้ ข้อ 134 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก�สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับ ควบคุมการจัดพิมพ์ และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง การกำหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง โดยให้โรงพิมพ์ที่ กกต. มอบหมายเป็นผู้จัดพิมพ์ให้มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง�ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ประกอบกับข้อ 133 กำหนดให้ ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมาย ตามแบบ�ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด
โดยมาตรการป้องกันการปลอมแปลงดังกล่าว เป็นมาตรการด้านการควบคุม�การจัดพิมพ์และรักษาความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเลือกตั้งระดับชาติแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนำไปใช้ในการเลือกตั้ง จะมีการประทับตราบนบัตรเลือกตั้งบริเวณรอยปรุ เพื่อป้องกันการนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใด ไม่สามารถตรวจสอบหรือเชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และไม่กระทบต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนโดยลับตามที่กฎหมายกำหนด