ผอ.รปภ.สภา โต้ข่าวฉี่ม่วง ยัน ป.ป.ส.ไม่พบสารเสพติด แต่พบ “มอร์ฟีน” 2 ราย เร่งสอบที่มาให้เคลียร์

“ผอ.รักษาความปลอดภัยสภาฯ” เบรกข่าวฉี่ม่วงตำรวจสภา ยัน ป.ป.ส.ไม่พบสารเสพติด แต่ตรวจเจอ “มอร์ฟีน” 2 ราย เร่งสอบที่มา หลัง 1 คนมีใบรับรองแพทย์ ส่วนอีกคนกินยาหลายขนาน ยังให้ทำงานต่อจนกว่าจะได้ข้อยุติ
วันนี้ (22พ.ค.) นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย อาคารรัฐสภา เปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติด กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะ ตามนโยบายของนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา โดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง 1 คน ว่า ข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) พบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วง ที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า ตามที่มีการเข้าใจผิด แต่ทาง ป.ป.ส. ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสาร มอร์ฟีน (Morphine) ในร่างกาย 2 คน โดย 1 คน มีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวด ประเภทมอร์ฟีน ชัดเจน ส่วนอีก 1 คนไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาน
“เบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ ทาง ป.ป.ส. ตรวจแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการแพทย์ สภาฯ เพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่”นายเจษ กล่าว
ผอ.สำนักรักษาความปลอดภัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติ เพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้ว และยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัด ขอย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วง แต่ทาง ป.ป.ส. ยืนยันว่า เป็นสารมอร์ฟีนเท่านั้น ซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจน ว่าเกิดจากอะไร