'แจ๊ค วัชระ' ยื่นนายกฯ รื้อคดียิงจรวด RPG ใส่วัดพระแก้ว ผ่านมา 16 ปียังจับคนร้ายไม่ได้

”วัชระ“ ยื่นหนังสือถึง ”นายกฯ อนุทิน“ ให้รื้อฟื้นคดีคนร้ายใช้จรวด RPG ยิงวัดพระแก้ว ผ่านมา 16 ปี ยังจับกุมคนร้ายไม่ได้ คนที่เคยถูกจับกุมไม่มีการแจ้งข้อหา จี้ ผบ.ตร.ชี้แจง เหตุใดตำรวจที่เคยถูกควบคุมตัวได้กลับเข้ารับราชการ แถมก้าวหน้าในตำแหน่งได้เป็นถึงผู้การจังหวัด
วันที่ 22 พ.ค.2569 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ดำเนินการสอบสวนนำตัวผู้พยายามยิงระเบิด RPG ใส่พระบรมมหาราชวังมารับโทษตามกฎหมาย อ้างถึง หนังสือตำรวจภูธรภาค 1 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2569
หนังสือระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าฯ ทราบถึงการยุติการดำเนินคดีทางวินัย พ.ต.ท.ศ.... ที่ถูก ศอฉ.ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จับกุมและควบคุมตัวในฐานะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการใช้เครื่องยิงลูกระเบิด RPG พยายามยิงใส่พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกัน แต่ลูกระเบิดได้ไปโดนสายไฟริมถนนเกิดการระเบิดขึ้นเสียก่อน เหตุเกิดวันที่ 20 มีนาคม 2553 นั้น
เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาที่อุกอาจร้ายแรงดังกล่าว จนกระทั่งบัดนี้ผ่านมา 16 ปีก็ยังไม่มีผู้ใดถูกลงโทษตามกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้อง ส.ต.ท.บ...กับพวกที่ถูกจับกุมทั้งหมด รวมทั้ง พ.ต.ท.ศ... หลังถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยตามคำสั่ง ศอฉ.ก็ไม่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่อย่างใด ซ้ำต่อมายังได้กลับเข้ารับราชการและได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตลอดมาจนเป็น ผบก.จว.
จึงกราบเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและสั่งการให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ดำเนินการดังนี้
1. สืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดที่อุกอาจในเรื่องนี้ทุกคนมาลงโทษตามกฎหมายให้จงได้
2. ให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ชี้แจงว่า เหตุใดบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงจนถูก ศอฉ.ควบคุมตัวไว้เช่นนี้ จึงได้กลับเข้ารับราชการตำรวจที่จำเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซ้ำยังได้เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ จนเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด
ผลการดำเนินการเบื้องต้นเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ข้าฯ และพี่น้องประชาชนทราบภายใน 15 วันด้วย