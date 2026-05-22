ป.ป.ช.เฝ้าระวังเชิงรุก 3 โครงการงบสูงของ สตช. หวังใช้เงินโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย

ป.ป.ช.เฝ้าระวังเชิงรุก 3 โครงการจัดซื้อวงเงินสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เครื่องตรวจอัตลักษณ์ 490 ล้าน อุปกรณ์คำนวณวิเคราะห์ตำแหน่ง 497 ล้าน และ จยย.จราจร-สายตรวจ 885 ล้าน หวังใช้งบโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย
วันนี้(22 พ.ค.) นางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ได้มอบหมายให้นายกฤตชัย พรมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบูรณาการกับสำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการชุดเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ทางสัญญาณแบบเคลื่อนที่ จำนวน 19 ชุด วงเงินงบประมาณ 490,200,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบตัวบุคคล และความมั่นคง ซึ่งลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ในขั้นตอนระหว่างรอส่งมอบ 2. โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์คำนวณวิเคราะห์ตำแหน่งด้วย Phase Array จำนวน 19 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือทางเทคนิคขั้นสูง สำหรับใช้ในการแกะรอย ค้นหา หรือระบุพิกัดเป้าหมายทางยุทธวิธีในการสืบสวนสอบสวน วงเงินงบประมาณ 497,800,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
และ 3. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์งานจราจรและสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 7,865 คัน เพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์คันเดิมที่ใช้งานมานาน (อายุเกิน 7 ปี) หรือสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงเงินงบประมาณ 885,599,000 บาท ซึ่งลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างรอส่งมอบ
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและเฝ้าระวังแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งทั้ง 3 โครงการดังกล่าวเป็นรายการจัดหาอุปกรณ์ที่มีวงเงินสูง และเป็นงบประมาณผูกพัน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป