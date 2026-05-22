รมช.ศธ.ลงเมืองกาญจน์ สอบปมสาวเสิร์ฟโดนตำรวจละเมิดในร้านหมูกระทะ ลั่น ต้องเอาผิดทั้งวินัย-อาญา

“อัครนันท์” รุดเมืองกาญจน์ สอบปมสาวเสิร์ฟถูกละเมิดในร้านหมูกระทะ ลั่นต้องให้ความยุติธรรม ฟันผิดทั้งวินัย-อาญา
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามกรณีหญิงสาวพนักงานเสิร์ฟร้านหมูกระทะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกระทำไม่เหมาะสมภายในร้าน โดยได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ ณ สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นายอัครนันท์ เปิดเผยภายว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยได้รับคำยืนยันจากผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนว่า คดีดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการอย่างเป็นธรรม และจะไม่มีการแทรกแซงหรือคุกคามผู้เสียหาย
“ในฐานะผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ขอให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอน ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” นายอัครนันท์ กล่าว
ทั้งนี้ นายอัครนันท์ ย้ำว่า การพิจารณาคดีต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก อะไรผิดต้องว่าไปตามผิด อะไรถูกต้องได้รับการคุ้มครอง พร้อมยืนยันว่าประชาชนทุกคน ไม่เฉพาะชาวกาญจนบุรี ต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกกระทำในลักษณะดังกล่าว
สำหรับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายังให้การปฏิเสธนั้น นายอัครนันท์ ระบุว่า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุม ซึ่งสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจน
“หากพบว่ามีความผิดจริงและยังไม่รับผิด จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด ไม่มีการละเว้น” นายอัครนันท์ กล่าว